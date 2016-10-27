Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье на территории нацпарка "Земля леопарда" обнаружена редкая краснокнижная змея
Ученые Биолого-почвенного института ДВО РАН впервые зафиксировали на территории национального парка «Земля леопарда» красноспинного полоза. Эта редкая рептилия, занесенная в несколько региональных Красных книг, в России встречается только на юге Дальнего Востока, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Южное Приморье – необыкновенное место, где соседствуют тайга и джунгли. «Земля леопарда» находится на территории, не затронутой последним оледенением, что способствовало сохранению богатого биоразнообразия, которое не имеет себе равных во всем регионе. На этой территории по сей день произрастают древние реликтовые растения, а также обитают представители тропической фауны, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе "Замли леопарда".
Всего в Приморском крае можно встретить 10 видов змей, из них только три ядовитых. Ранее ученые лишь предполагали, что красноспинный полоз обитает в национальном парке, однако достоверных сведений не было. Развеять все сомнения по этому поводу специалистам удалось в ходе научной экспедиции по инвентаризации герпетофауны в северной части «Земли леопарда». Здесь была зафиксирована достаточно большая популяция данного вида.
Красноспинный полоз занесен в несколько региональных Красных книг: Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области. Специалисты отмечают, что на территории Приморского края это уязвимый вид, которому человеческая деятельность может угрожать исчезновением, например, из-за использования на полях пестицидов и других ядов. Много полозов гибнет под колесами автомобилей в весенне-осенний период, когда они выползают после прохладной ночи на дорогу для прогрева. Также люди часто убивают этих змей, считая их ядовитыми. Однако красноспинный полоз не представляет для человека абсолютно никакой опасности. На территории национального парка этот вид рептилий находится под охраной, что гарантирует устойчивое развитие данной популяции.
«Теперь под опекой «Земли леопарда» находится еще один краснокнижный вид, – подчеркнула Ирина Маслова, к.б.н., руководитель экспедиции, герпетолог БПИ ДВО РАН. – Национальный парк стал второй в Приморье особо охраняемой природной территорией (ООПТ), в которой достоверно и не в единичном экземпляре фиксируются данные змеи. Ранее среди ООПТ большая популяция красноспинного полоза отмечалась только в Дальневосточном морском заповеднике ДВО РАН. Биология, экология и распространение данной змеи на территории Приморского края изучены слабо, поэтому важна каждая находка этого вида. Интересно, что из всех змей семейства ужеобразных, встречающихся на Дальнем Востоке, только красноспинный полоз обладает яйцеживорождением. Детеныши появляются на свет в полупрозрачных яйцевых оболочках, которые они разрывают уже через несколько минут после рождения и затем расползаются».
По словам Ирины Масловой, результаты экспедиции являются очередным доказательством биологического богатства и разнообразия юга Приморья. Уникальность местной природы оставляет специалистам надежду сделать в будущем новые удивительные открытия.
Досье "Золотого Рога": Красноспинный полоз – змея средних размеров, с длиной тела до 78 см. Она имеет буровато- или оливково-коричневую окраску верха тела с четырьмя рядами темных пятен в светлой окантовке, которые сливаются в узкие полосы. На верхней стороне головы располагается специфичный рисунок, состоящий из четырех попарно сходящихся продольных темных полос, переходящих в задней части в две короткие туловищные полоски по сторонам шеи. От глаза до угла рта проходит узкая черная полоса, иногда продолжающаяся на шею и переднюю часть туловища. Брюхо желтоватое (красноватое у сеголеток), с черными поперечными пятнами, расположенными на некоторых участках в шахматном порядке. Несколько вытянутая голова хорошо обособлена от туловища. Зрачок округлый. Змея очагами встречается в широколиственных лесах, на луговых увлажненных участках, в пойменных кустарниковых зарослях по заросшим берегам стоячих и проточных водоемов. В таежной чаще красноспинный полоз не встречается. Ведет полуводный образ жизни. Хорошо плавает и ныряет. В питании преобладают водные животные – мелкие рыбы, земноводные, у молодых особей – беспозвоночные. В региональных Красных книгах змее присвоена третья категория, она имеет статус редкого вида на периферии ареала.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье на территории нацпарка "Земля леопарда" обнаружена редкая краснокнижная змея
- Минприроды предлагает сократить численность диких кабанов для борьбы с АЧС
- Во Владивостоке состоялся юбилейный форум "Природа без границ"
- Тигр, пойманный во Владивостоке, упитанный, здоровый, явно недавно кого-то съел - эксперт
- 90% тигров и леопардов, зафиксированных в Китае, приходят из Приморья и Хабаровского края
- Во Владивостоке продолжаются поиски тигра, замеченного в жилом микрорайоне
- Субботник "Заповедный десант" состоялся в ходе Недели открытых дверей заповедника "Кедровая падь"
- Волонтеры из Владивостока очистили берег на мысе Песчаном
- Не вся земля в санаторно-курортной зоне Владивостока выделяется законно
- В Форуме "Природа без границ" во Владивостоке примут участие более 500 экспертов-экологов
Новости раздела
- В Приморье на территории нацпарка "Земля леопарда" обнаружена редкая краснокнижная змея
- "Почта России" нашла лучшего почтальона на Дальнем Востоке
- Минприроды предлагает сократить численность диких кабанов для борьбы с АЧС
- Любимых педагогов все больше и больше
- Творческие коллективы набирают скорость
- Перепланировка квартиры в зоне риска
- В гармонии с природой
- Во Владивостоке состоялся юбилейный форум "Природа без границ"
- В День рождения ДВФУ студентов посвятили в первокурсники
- Cервис "Управление просмотром" "Интерактивного ТВ" смогут протестировать жители Приморья
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рухнула еще одна страховая компания
- Обещанные золотые горы приморцам, желающим заработать в Корее, превращаются в пыль
- Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев вернулся в Россию
- Из Владивостока можно прямиком улететь на Пхукет
- Некоторые приморцы смогут бесплатно посещать океанариум на о. Русском
- Дикорастущая прибыль
- В Приморье более 200 тысяч человек посетили казино Tigre de Cristal за год
- Аэропорт Владивостока сменит владельца уже в этом году
- Во Владивостоке некоторые котельные и административные здания отключат от энергоснабжения
- Журнал "Дальневосточный капитал" опубликовал рейтинг "100 крупнейших компаний Дальнего Востока"