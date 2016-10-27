В Приморье на территории нацпарка "Земля леопарда" обнаружена редкая краснокнижная змея

Ученые Биолого-почвенного института ДВО РАН впервые зафиксировали на территории национального парка «Земля леопарда» красноспинного полоза. Эта редкая рептилия, занесенная в несколько региональных Красных книг, в России встречается только на юге Дальнего Востока, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Южное Приморье – необыкновенное место, где соседствуют тайга и джунгли. «Земля леопарда» находится на территории, не затронутой последним оледенением, что способствовало сохранению богатого биоразнообразия, которое не имеет себе равных во всем регионе. На этой территории по сей день произрастают древние реликтовые растения, а также обитают представители тропической фауны, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе "Замли леопарда".

Всего в Приморском крае можно встретить 10 видов змей, из них только три ядовитых. Ранее ученые лишь предполагали, что красноспинный полоз обитает в национальном парке, однако достоверных сведений не было. Развеять все сомнения по этому поводу специалистам удалось в ходе научной экспедиции по инвентаризации герпетофауны в северной части «Земли леопарда». Здесь была зафиксирована достаточно большая популяция данного вида.

Красноспинный полоз занесен в несколько региональных Красных книг: Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области. Специалисты отмечают, что на территории Приморского края это уязвимый вид, которому человеческая деятельность может угрожать исчезновением, например, из-за использования на полях пестицидов и других ядов. Много полозов гибнет под колесами автомобилей в весенне-осенний период, когда они выползают после прохладной ночи на дорогу для прогрева. Также люди часто убивают этих змей, считая их ядовитыми. Однако красноспинный полоз не представляет для человека абсолютно никакой опасности. На территории национального парка этот вид рептилий находится под охраной, что гарантирует устойчивое развитие данной популяции.

«Теперь под опекой «Земли леопарда» находится еще один краснокнижный вид, – подчеркнула Ирина Маслова, к.б.н., руководитель экспедиции, герпетолог БПИ ДВО РАН. – Национальный парк стал второй в Приморье особо охраняемой природной территорией (ООПТ), в которой достоверно и не в единичном экземпляре фиксируются данные змеи. Ранее среди ООПТ большая популяция красноспинного полоза отмечалась только в Дальневосточном морском заповеднике ДВО РАН. Биология, экология и распространение данной змеи на территории Приморского края изучены слабо, поэтому важна каждая находка этого вида. Интересно, что из всех змей семейства ужеобразных, встречающихся на Дальнем Востоке, только красноспинный полоз обладает яйцеживорождением. Детеныши появляются на свет в полупрозрачных яйцевых оболочках, которые они разрывают уже через несколько минут после рождения и затем расползаются».

По словам Ирины Масловой, результаты экспедиции являются очередным доказательством биологического богатства и разнообразия юга Приморья. Уникальность местной природы оставляет специалистам надежду сделать в будущем новые удивительные открытия.

Досье "Золотого Рога": Красноспинный полоз – змея средних размеров, с длиной тела до 78 см. Она имеет буровато- или оливково-коричневую окраску верха тела с четырьмя рядами темных пятен в светлой окантовке, которые сливаются в узкие полосы. На верхней стороне головы располагается специфичный рисунок, состоящий из четырех попарно сходящихся продольных темных полос, переходящих в задней части в две короткие туловищные полоски по сторонам шеи. От глаза до угла рта проходит узкая черная полоса, иногда продолжающаяся на шею и переднюю часть туловища. Брюхо желтоватое (красноватое у сеголеток), с черными поперечными пятнами, расположенными на некоторых участках в шахматном порядке. Несколько вытянутая голова хорошо обособлена от туловища. Зрачок округлый. Змея очагами встречается в широколиственных лесах, на луговых увлажненных участках, в пойменных кустарниковых зарослях по заросшим берегам стоячих и проточных водоемов. В таежной чаще красноспинный полоз не встречается. Ведет полуводный образ жизни. Хорошо плавает и ныряет. В питании преобладают водные животные – мелкие рыбы, земноводные, у молодых особей – беспозвоночные. В региональных Красных книгах змее присвоена третья категория, она имеет статус редкого вида на периферии ареала.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.