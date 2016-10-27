"Почта России" нашла лучшего почтальона на Дальнем Востоке

Приморец Константин Дробинко победил в дальневосточном этапе всероссийского конкурса «Лучший почтальон-2016», сообщает Деловая газета «Золотой рог».



Во Владивостоке прошел конкурс на лучшего почтальона Дальневосточного Федерального округа. В нем приняло участие 9 почтальонов со всех регионов ДВ. Чтобы стать лучшим, почтальоны во время состязания прошли четыре этапа. Первый и второй - определили профессиональные знание в области доставки писем. На третьем этапе почтальоны представили домашнее задание, которое состояло из рассказа о себе и предлагали новаторски решения, чтобы повысить качество работы. Основные предложения – это работа в вечернее время и по субботам, создание SMS-оповещения среди жильцов домов и создание мобильных приложений.



«Часть из того, что предлагают мы уже разрабатываем. Это говорит о том, что наши почтальоны не просто работают, но и думают о том, как улучшить нашу работу. Они все молодцы сказали правильные вещи и естественно мы ими воспользуемся», - прокомментировал конкурс Евгений Ефимов, заместитель генерального директора ФГУП «Почта России».



Во время четвертого этапа почтальоны применили свои практические умения, при этом до начала этапа лидировал почтальон с Камчатского края Татьяна Лысенко, впоследствии она заняла 3-е место, а второе место досталось Валентине Куличенко из Амурской области.



Финал конкурса пройдет в Москве, где соберутся лучшие почтальоны федеральных округов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.







