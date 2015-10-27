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Безвизовый режим во Владивостоке заработает с 1 января 2016 года
Безвизовый восьмидневный въезд на территорию Свободного порта Владивосток будет разрешен с 1 января 2016 года. Об этом заявил заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ в ходе совещания в интегрированной развлекательной зоне «Приморье». В совещании принял участие губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Юрий Трутнев отметил, что работа над проектом самого большого в России казино началась еще задолго до вступления в силу закона о Свободном порте Владивосток, и сегодня инвестиционный климат в крае значительно улучшился.
«Уверен, что территория Приморского края конкурентна и со вступлением в силу закона о Свободном порте Владивосток инвестиционная привлекательность региона возросла. Мы будем делать все необходимое, чтобы обстановка для бизнеса здесь была максимально комфортной», - подчеркнул он.
Так, режим свободного порта предусматривает безвизовый въезд на его территорию и нахождение в течение восьми дней. По словам Юрия Трутнева, это положение вступит в силу уже через три месяца.
«С 1 января 2016 года будет разрешено пребывание иностранных граждан на территории Свободного порта в течение восьми дней. Что касается других условий, то они будут вводиться постепенно. Законом предусмотрен также режим свободной таможенной зоны. Эту работу необходимо отладить. Я поручу заместителю министра по развитию Дальнего Востока Александру Осипову ускорить этот процесс», - отметил Юрий Трутнев. А по словам Владимира Миклушевского, представители российского и иностранного бизнеса проявляют большой интерес к Свободному порту Владивосток.
«Интерес к закону огромный как у российских, так и у иностранных инвесторов. В том числе большую заинтересованность проявили участники Первого Восточного экономического форума, а также Второго Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине», – отметил глава региона.
Фото Андрея САВИНА.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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