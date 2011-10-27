Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморский владелец частного зоопарка решил вопрос по земле в приемной Президента РФ
Губернатор Приморского края Сергей Дарькин провел личный прием жителей края в Приемной президента России Дмитрия Медведева.
На прием к губернатору пришел ветеран войны, инвалид Владимир Лаврентьевич Оседач. Сегодня ему исполнилось 85 лет. Сергей Дарькин поздравил ветерана, пожелал здоровья и подарил ему памятную книгу. Владимир Лаврентьевич обращался к губернатору с просьбой решить проблему с лекарствами для льготников. Ветерану выдали все те лекарства, которые он не мог получить в последнее время. Также губернатор дал распоряжение разобраться с обеспечением льготными препаратами краевых аптек.
Напомним, что недавно было принято решение о выделении дополнительных средств в размере 80 миллионов рублей на закупку лекарств для льготников Приморья.
Среди тех, кто пришел на личный прием к губернатору, был владелец частного зоопарка в районе Садгорода Сергей Асновин. Он обратился с просьбой решить вопрос о выделении земли под зоопарк. Сергей Дарькин дал поручение рассмотреть такую возможность. В Приморье нет зоопарка краевого значения, а частный посещают многие жители Владивостока и ближайших городов. По мнению губернатора, это хорошее дело нужно поддержать.
Пенсионер Владимир Покровский из Владивостока обратился к губернатору с жалобой на управляющую компанию, которая выставила жильцам дома счет на сумму более миллиона рублей за ремонт дороги, проведенный около пяти лет назад. После консультации со специалистами в сфере ЖКХ, Сергей Дарькин заверил Владимира Покровского, что с этой ситуацией жильцам помогут разобраться, управляющая компания действует незаконно.
Новости тематики
- Во Владивостоке пройдёт третий фестиваль имени Владимира Высоцкого "Парус"
- Пенсионеры - "северяне" Приморского края могут компенсировать расходы на проезд к месту отдыха
- "Летние вечера" всё популярнее
- С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- Во Владивостоке пройдет крупнейшее в России отраслевое событие
- Приморские города готовятся к благоустройству
- Новую площадь получат жители Артема в этом году
Новости раздела
- Диван - оружие пролетариата
- Владивостоку предложили Китеж-град
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Тайфунная Мекка
- Вечно крайние
- Единственный и неповторимый
- Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера
- На Дне рыбака жителей и гостей Владивостока ждет уха с секретом
- Во Владивостоке накануне Дня Рыбака школьники побывали в Дальрыбвтузе
- Семь пляжей Приморья добавились в список безопасных для отдыха
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Рубль упадет и очень сильно
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров