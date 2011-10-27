Приморский владелец частного зоопарка решил вопрос по земле в приемной Президента РФ

Губернатор Приморского края Сергей Дарькин провел личный прием жителей края в Приемной президента России Дмитрия Медведева.

На прием к губернатору пришел ветеран войны, инвалид Владимир Лаврентьевич Оседач. Сегодня ему исполнилось 85 лет. Сергей Дарькин поздравил ветерана, пожелал здоровья и подарил ему памятную книгу. Владимир Лаврентьевич обращался к губернатору с просьбой решить проблему с лекарствами для льготников. Ветерану выдали все те лекарства, которые он не мог получить в последнее время. Также губернатор дал распоряжение разобраться с обеспечением льготными препаратами краевых аптек.

Напомним, что недавно было принято решение о выделении дополнительных средств в размере 80 миллионов рублей на закупку лекарств для льготников Приморья.

Среди тех, кто пришел на личный прием к губернатору, был владелец частного зоопарка в районе Садгорода Сергей Асновин. Он обратился с просьбой решить вопрос о выделении земли под зоопарк. Сергей Дарькин дал поручение рассмотреть такую возможность. В Приморье нет зоопарка краевого значения, а частный посещают многие жители Владивостока и ближайших городов. По мнению губернатора, это хорошее дело нужно поддержать.

Пенсионер Владимир Покровский из Владивостока обратился к губернатору с жалобой на управляющую компанию, которая выставила жильцам дома счет на сумму более миллиона рублей за ремонт дороги, проведенный около пяти лет назад. После консультации со специалистами в сфере ЖКХ, Сергей Дарькин заверил Владимира Покровского, что с этой ситуацией жильцам помогут разобраться, управляющая компания действует незаконно.









