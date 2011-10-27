Электроснабжение в селах Приморского края восстановлено

Энергетики «Приморских электрических сетей» полностью восстановили электроснабжение в селах Незаметное, Глубинное и Восток Приморского края.

К 16.00 26 октября всем потребителям было обеспечено электроснабжение от подстанции «Восток», а к концу дня энергетики устранили последние неполадки, вызванные непогодой. Подстанция «Восток» расположена на отдаленном и труднодоступном участке, а протяженность линии 110 кВ «Рощино-Восток» составляет около 130 км. Чтобы устранить повреждения на линии, энергетикам было необходимо преодолеть не один десяток километров по заснеженной тайге. Сейчас специалисты приморского филиала ОАО «ДРСК» проводят контрольные осмотры всех мест бывших повреждений.

Напомним, циклон, обрушившийся на Приморье, стал причиной отключений электроэнергии в некоторых населенных пунктах края. Из-за налипания мокрого снега на провода линий электропередачи произошли обрывы и провисание проводов. Больше суток энергетики работали над устранением последствий непогоды. К работе были привлечены шесть ремонтных бригад СП «Западные электрические сети», а также специалисты-энергетики Дальнереченского, Кировского и Спасского районов.