Приморье вспоминает погибшего в Сирии генерала

Акция памяти погибшего генерал-лейтенанта Валерия Асапова проходит в крае

Акция памяти генерал-лейтенанта Валерия Асапова, погибшего в Сирии при исполнении воинского долга, проходит в среду в Уссурийске, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Акция началась в 11.30, отдать дань памяти Валерию Асапову могут все горожане на Аллее Славы на территории штаба 5-й Краснознаменной общевойсковой армии.

О гибели генерала Асапова в Минобороны сообщили 24 сентября. Как рассказали в военном ведомстве, Асапов, будучи старшим группы российских военных советников в Сирии, получил смертельное ранение при минометном обстреле боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) командного пункта сирийской армии близ Дейр-эз-Зора.

Основными версиями случившегося называются предательство либо со стороны кого-то и арабских военных, либо со стороны проамериканской коалиции, представители которых могли навести на цель миномет террористов.