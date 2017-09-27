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Приморье вспоминает погибшего в Сирии генерала
Акция памяти погибшего генерал-лейтенанта Валерия Асапова проходит в крае
Акция памяти генерал-лейтенанта Валерия Асапова, погибшего в Сирии при исполнении воинского долга, проходит в среду в Уссурийске, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Акция началась в 11.30, отдать дань памяти Валерию Асапову могут все горожане на Аллее Славы на территории штаба 5-й Краснознаменной общевойсковой армии.
О гибели генерала Асапова в Минобороны сообщили 24 сентября. Как рассказали в военном ведомстве, Асапов, будучи старшим группы российских военных советников в Сирии, получил смертельное ранение при минометном обстреле боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) командного пункта сирийской армии близ Дейр-эз-Зора.
Основными версиями случившегося называются предательство либо со стороны кого-то и арабских военных, либо со стороны проамериканской коалиции, представители которых могли навести на цель миномет террористов.
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