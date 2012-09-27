Полиция Приморья не советует делиться в Интернете своими планами

Приморские полицейские предупреждают пользователей глобальной сети Интернет: злоумышленники бороздят просторы порталов и выслеживают тех, кто опрометчиво отмечает в статусе свои планы на ближайшее время.

Если раньше полицейские советовали отпускникам и дачникам не оставлять ключи под ковриком и в почтовом ящике, то теперь их предостережения технологичны. Собрались в зарубежную туристическую поездку? Получили солидную премию? Хочется поделиться этой радостью и обновить статус-сообщение в социальной сети? Не стоит… «Продвинутые» преступники проводят интернет-мониторинг и выбирают будущих жертв.

По словам оперативников, трудно представить лучшую наводку для воров, чем покупка новой шубы или туристической путевки, прорекламированные на известных сайтах. Зачастую воры вступают в интернет-переписку с потенциальными жертвами. Они узнают, где вы сейчас отдыхаете, в каком отеле, на каком курорте, а личную информацию используют против вас. Сегодня, благодаря мощному IT-обеспечению и доверчивости наших сограждан, работа «домушника» становится непыльной и комфортной.

Чтобы не привести в дом воров, нужно четко следовать нескольким правилам: не рассказывать малознакомым людям об отъезде, не писать об этом в Интернете, не обсуждать покупки и их стоимость с незнакомцами. И главное - не размещать в социальных сетях провоцирующие интерес нечистых на руку граждан новости.

«Золотой Рог».