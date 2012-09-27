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Арсеньев готовится встретить премьера Медведева большой дырой в бюджете
ПРИМОРЬЕ, 27 сентября, ZRPRESS. Обращение главы Арсеньевского городского округа о выделении разовой финансовой помощи в объеме 120 миллионов рублей для погашения долгов перед коммунальщиками рассмотрели 12 сентября депутаты комитета Законодательного Собрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.
По словам главы городского округа Александра ДРОНИНА, из-за долгов, накопленных предыдущей администрацией перед структурами ЖКХ, в городе сложилась сложная ситуация. Долги перед теплоснабжающей организацией составляют около 120 миллионов рублей. Из-за долгов могут арестовать счета администрации городского округа. Долг по исполнительным производствам (решение по которым вынес суд) составил около 49 миллионов рублей. Александр Дронин отметил, что почти на треть сократил аппарат администрации Арсеньева. В результате удалось сократить расходы на 8 миллионов рублей. Как отметили участники заседания, ситуация усугубляется еще и тем, что в городе ожидают приезда председателя правительства Дмитрия МЕДВЕДЕВА в ноябре.
В свою очередь, директор департамента финансов Приморского края Татьяна КАЗАНЦЕВА напомнила участникам заседания, что в результате того, что администрация края забрала все расходы, связанные со здравоохранением в краевой бюджет, местный бюджет получил дополнительно 53 миллиона рублей доходов. «Однако задолженность перед коммунальщикам только растет и не гасится. За год задолженность выросла почти вдвое. Коммунальные услуги Водоканалу и прочим платятся исправно. Они не платятся только теплоснабжающей организации. Город получил дополнительные доходы, нужно, наверное, посмотреть, куда они направлены», -заметила она. Она заметила, что помочь нужно, но с условием, чтобы город строго исполнял все принятые бюджетные обязательства. «Не платил предыдущий глава, не платит и этот», — подчеркнула Татьяна Казанцева. Депутаты решили найти возможность оказать помощь городу и обратиться с обращением к губернатору Приморского края.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
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