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Более 71 тысячи приморцев воспользовались льготой на авиаперелеты
С 1 апреля авиаперевозчики начали полеты в рамках правительственной программы субсидирования авиаперелетов жителей Дальнего Востока в европейскую часть страны.
Как рассказали в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, продажа льготных билетов в авиакомпаниях началась с 1 марта. На сегодняшний день продано уже 71320 билетов.
Самое популярное направление - Владивосток-Москва-Владивосток, льготой по этому направлению воспользовались 53543 человека. Также спросом у приморцев пользуется маршрут Владивосток-Санкт-Петербург-Владивосток, по которому продано 11001 льготный авиабилет.
Помимо Москвы и Санкт-Петербурга приморцы приобретают льготные билеты в Петропавловск-Камчатский, Якутск, Магадан. Так, 4867 льготных билетов продано по направлению Владивосток – Петропавловск-Камчатский – Владивосток.
Напомним, купить билет по специальному тарифу могут граждане до 23 лет и от 60 лет. Схема продажи билетов максимально упрощена - нужно просто прийти в авиакассу с паспортом.
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