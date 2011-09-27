Более 71 тысячи приморцев воспользовались льготой на авиаперелеты

С 1 апреля авиаперевозчики начали полеты в рамках правительственной программы субсидирования авиаперелетов жителей Дальнего Востока в европейскую часть страны.

Как рассказали в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, продажа льготных билетов в авиакомпаниях началась с 1 марта. На сегодняшний день продано уже 71320 билетов.

Самое популярное направление - Владивосток-Москва-Владивосток, льготой по этому направлению воспользовались 53543 человека. Также спросом у приморцев пользуется маршрут Владивосток-Санкт-Петербург-Владивосток, по которому продано 11001 льготный авиабилет.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга приморцы приобретают льготные билеты в Петропавловск-Камчатский, Якутск, Магадан. Так, 4867 льготных билетов продано по направлению Владивосток – Петропавловск-Камчатский – Владивосток.

Напомним, купить билет по специальному тарифу могут граждане до 23 лет и от 60 лет. Схема продажи билетов максимально упрощена - нужно просто прийти в авиакассу с паспортом.