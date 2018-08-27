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Восстановлен проезд на трассе Артем-Находка
Сотрудники Примавтодора накануне ночью восстановили проезд по трассе Артем–Находка. На временном объезде реки Лобога в поселке Смоляниново было восстановлено разрушенное водой земляное полотно.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в настоящий момент проезд отсутствует на дорогах в 11 районах, где осадки уже прекратились, на профилирование грунтовых дорог выходит техника Примавтодора.
«Наиболее тяжелая обстановка – на дорогах к западу от Уссурийска. Нет проезда к селам Васильевка, Кугуки, Линевичи, Кондратеновка, Кроуновка и Яконовка, в районе Корсаковки опасно просел мост. Сегодня после обеда со спадом воды дорожники приступят к восстановлению временной переправы в Кроуновку», – отметили в ведомстве.
Также нет проезда на дорогах Пограничного района: Барановское–Садовый, подъезд к селу Духовское (есть альтернативная дорога), опасно поднимается вода на дороге в село Комиссарово. В результате прошедших дождей сильно повреждена дорожная одежда на трех километрах дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово, сегодня дорожники займутся ее восстановлением в районе 78-80 километров.
Сложная обстановка в Октябрьском районе, где переливы воды перекрыли проезд на дорогах от Покровки в Синельниково, Новогеоргиевку, на дороге Доброполье–Николо-Львовское и Фадеевка–Застава. Проезд от Уссурийска до Покровки пока сохраняется.
В Ханкайском районе за прошедшие сутки восстановлен проезд в село Троицкое, сохраняются переливы на дорогу в Мельгуновку, где есть альтернативный проезд, нет проезда к селу Дворянка.
В Ольгинском районе вода подмыла временную переправу в село Фурманово, проезда нет.
В Черинговском районе нет проезда в село Абражеевку, затоплена дорога под ЖД-путями в Сибирцево.
В Анучинском районе проезд к селу Муравейка возможен только для полноприводных машин.
В Шкотовском районе нет проезда на дороге Новороссия–Центральное, альтернативная дорога со стороны Новой Москвы.
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