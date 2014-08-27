Экологическая тропа "Мыс Северный" в Сихотэ-Алинском заповеднике готова принять туристов

28 августа в Сихотэ-Алинском заповеднике завершатся работы по строительству экологической тропы "Мыс Северный", которую в течение двух месяцев благоустраивал студенческий отряд "Тигр", организованный АНО "Центр "Амурский тигр". Аналогов подобного туристического маршрута в дикой тайге на территории обитания тигра нет на всем Дальнем Востоке.

До сдачи объекта "под ключ" остались считанные дни. Единственный в своем роде студенческий отряд «Тигр», завершает свою работу.





За плечами 25 студентов, будущих биологов, экологов, лесников, охотоведов и ветеринаров, проживших на заповедной территории без благ цивилизации два месяца, немало опыта выживания в суровых условиях дикой тайги, в любую непогоду, без электричества и связи… и большое дело. Все это для того, чтобы дать уникальную возможность посетителям познакомиться с заповедной природой с минимальным влиянием на окружающую среду.



Директор Сихотэ-Алинского заповедника Дмитрий Горшков проверяет работу студентов.

Дмитрий Горшков, директор Сихотэ-Алинского государственного биосферного заповедника, пройдя по тропе накануне сдачи объекта, подводит итоги. «Один мой хороший друг через пару лет после того, как начал строить себе дом, сказал: «Я понял, что строить его буду всю жизнь». С тропой примерно такая же ситуация: её невозможно закончить, необходимо будет работать ещё долгие годы. Тропа динамична, она развивается, требует постоянного ухода и дополнения. За время этих двух месяцев студенческий отряд "Тигр" выполнил основной объем работ и даже перевыполнил план. В дальнейшем необходимо будет проводить менее значимые работы – где-то заменить доски, приподнять бревна, где-то после дождей делать дренажи. Но основная магистраль тропы сделана. Для Сихотэ-Алинского заповедника и для меня лично это был первый опыт работы с привлечением дополнительной силы. Думаю, что в дальнейшем подобные работы мы продолжим и будем стараться делать их на волонтерской основе».



Для туристов природа сама создала артобъекты.

По словам Дмитрия Юрьевича, на сегодняшний день самым значимым объектом тропы являются настилы. Планировалось, что их общая протяженность составит 600 метров. После проливных дождей тропа показала проблемные участки, которые тоже потребовалось закрыть настилом, и сейчас длина участка настилов выросла до 1 километра 40 метров.

«По моему мнению, мы отработали достойно, - рассказывает Александр Кожушко, командир студенческого отряда «Тигр». – Несмотря на тайфуны и разгулы стихии, сжатые сроки, тропа обрела благоустроенный вид. Многие из нас окрепли и морально, и физически, у нас получился сплоченный коллектив, старательный и ответственный, благодаря чему работать удавалось весьма плодотворно. Изменения коснулись абсолютно всех. Выделить кого-то как лучшего сложно. Все лучшие!»

Напомним, консультантом по строительству тропы выступил специалист в сфере охраны природы, путешественник, писатель и фотограф Роберт Биркби. Также из межрегиональной организации "Большая Байкальская Тропа" приехали специалисты с шестилетним опытом строительства экологических троп Анна Грицук и Наталья Иванова, которые контролировали процесс стройки.

Основные функции строящейся экологической тропы - природоохранная и образовательная. Студенческий отряд "Тигр вносит вклад в сохранение уникальной природы Сихотэ-Алинского заповедника, в том числе амурского тигра. Именно сохранение редчайшей кошки планеты было основной задачей заповедника на протяжении всего времени его существования. За время экологической вахты сотрудники заповедника поделились со студентами своими знаниями об амурском тигре, редких видах растений и животных, рассказали о научно-исследовательской работе в заповеднике, методах учета и наблюдений за природой, и даже о полезных для здоровья свойствах здешних минералов.

Торжественное мероприятие по поводу окончания работ состоится 28 августа. Директор Приморского филиала АНО «Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев и директор Сихотэ-Алинского заповедника Дмитрий Горшков вместе со студентами пройдут по обновленному экологическому маршруту.