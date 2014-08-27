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Выяснилось, что сбережения помогают сохранить здоровье
Сотрудники Совкомбанка провели телефонное анкетирование среди жителей различных городов России. Итог исследования более чем любопытный
Опрос представителей различных социальных групп показал интересную закономерность: люди, имеющие сбережения, реже болеют. Примечательно, что эта тенденция особенно заметна среди людей в возрасте от 45 лет и старше.
Телефонное анкетирование проводили сотрудники Совкомбанка среди жителей различных городов страны. Им предложили ответить на несколько вопросов: «Сколько раз за год вы обращаетесь к врачу? С какими проблемами приходится посещать поликлинику или вызывать врача на дом? Делаете ли вы денежные сбережения? Как вы храните свои сбережения?» Опросив 1500 человек в возрасте от 20 до 80 лет, интервьюеры выяснили, что люди, регулярно делающие сбережения, реже обращаются к врачам по поводу повышенного давления и проблем с сердцем.
«Несмотря на то, что гипертония и болезни сердца возникают у самых разных людей, особенно в пожилом возрасте, можно отметить, что спокойствие и отсутствие стрессов во многом снижают частоту приступов резкого повышения давления или стенокардии. Наличие финансовой «подушки безопасности» дает возможность не волноваться в случае возникновения многих непредвиденных ситуаций. А ведь очень часто наши проблемы связаны именно с непредвиденными расходами. И воспринимаются они подчас гораздо острее при отсутствии сбережений, на которые можно положиться», - поясняет результаты исследования Мария СЕРОВА, советник управляющего директора Совкомбанка. Меньше волнений, меньше стресса - меньше обострений проблем с сердцем и сосудами - эту закономерность подтвердило исследование.
«Мы не говорим, что сбережения защитят вас от болезней, но они точно помогают меньше волноваться, - подчеркивает Мария. - Интересно, что ответы тех немногих, что хранят свои сбережения в наличных деньгах дома, почти не отличаются от оценки своего состояния здоровья людьми, не делающими сбережений. Возможно, и здесь стресс играет свою роль, ведь волноваться за хранящиеся дома деньги приходится постоянно».
Большинство из тех, кто делает сбережения, хранят их в рублях на банковских вкладах - это надежнее. Ведь государственная гарантия вкладчикам в последнее время увеличилась. Помимо полного возмещения вкладов в размере 700 000 рублей, получаемых в случае потери лицензии банком, теперь вкладчики с крупными депозитами могут получить еще по 300 000 рублей при ликвидации банка, в случае если в нем остались средства и имущество.
В последние несколько недель банки вновь начали повышать ставки по вкладам. «Мы готовимся к началу нового делового сезона. Совкомбанк повысил ставки по рублевым вкладам, поэтому сейчас открывать новые депозиты особенно выгодно», - говорит Мария Серова.
Таким образом, людям, заботящимся о душевном спокойствии и благополучии своей семьи, в Совкомбанке советуют открывать банковский вклад в российских рублях. Это надежно, а главное - доступно и удобно. К услугам вкладчиков более 2100 офисов Совкомбанка, где можно открыть депозит начиная с 5000 рублей, а для пенсионеров минимальная сумма вклада составляет 500 рублей. Бесплатная банковская карта поможет каждому вкладчику быстро и в любое время пополнять вклад. «Только подумайте: ежемесячно пополняя вклад, например, на 1000 рублей, можно за год накопить на дорогой телефон в подарок ребенку или билеты на летний отдых. И это пройдет совершенно незаметно для вашего бюджета», - говорит Мария Серова. Опыт клиентов Совкомбанка, среди которых много пенсионеров с очень скромными доходами, показывает, что начинать делать сбережения можно с малого. А вместе с ростом сбережений будут прирастать и уверенность в собственных силах, и устойчивость к жизненным неурядицам.
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