www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.78 р. 100 JPY: 56.51 р.
EUR: 73.2 р. 10 CNY: 91.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Банки
Распечатать

Выяснилось, что сбережения помогают сохранить здоровье

27 Августа 2014, 15:51 | Приморье

Сотрудники Совкомбанка провели телефонное анкетирование среди жителей различных городов России. Итог исследования более чем любопытный

Опрос представителей различных социальных групп показал интересную закономерность: люди, имеющие сбережения, реже болеют. Примечательно, что эта тенденция особенно заметна среди людей в возрасте от 45 лет и старше.

Телефонное анкетирование проводили сотрудники Совкомбанка среди жителей различных городов страны. Им предложили ответить на несколько вопросов: «Сколько раз за год вы обращаетесь к врачу? С какими проблемами приходится посещать поликлинику или вызывать врача на дом? Делаете ли вы денежные сбережения? Как вы храните свои сбережения?» Опросив 1500 человек в возрасте от 20 до 80 лет, интервьюеры выяснили, что люди, регулярно делающие сбережения, реже обращаются к врачам по поводу повышенного давления и проблем с сердцем.

«Несмотря на то, что гипертония и болезни сердца возникают у самых разных людей, особенно в пожилом возрасте, можно отметить, что спокойствие и отсутствие стрессов во многом снижают частоту приступов резкого повышения давления или стенокардии. Наличие финансовой «подушки безопасности» дает возможность не волноваться в случае возникновения многих непредвиденных ситуаций. А ведь очень часто наши проблемы связаны именно с непредвиденными расходами. И воспринимаются они подчас гораздо острее при отсутствии сбережений, на которые можно положиться», - поясняет результаты исследования Мария СЕРОВА, советник управляющего директора Совкомбанка. Меньше волнений, меньше стресса - меньше обострений проблем с сердцем и сосудами - эту закономерность подтвердило исследование.

«Мы не говорим, что сбережения защитят вас от болезней, но они точно помогают меньше волноваться, - подчеркивает Мария. - Интересно, что ответы тех немногих, что хранят свои сбережения в наличных деньгах дома, почти не отличаются от оценки своего состояния здоровья людьми, не делающими сбережений. Возможно,  и здесь стресс играет свою роль, ведь волноваться за хранящиеся дома деньги приходится постоянно».

Большинство из тех, кто делает сбережения, хранят их в рублях на банковских вкладах - это надежнее. Ведь государственная гарантия вкладчикам в последнее время увеличилась. Помимо полного возмещения вкладов в размере 700 000 рублей, получаемых в случае потери лицензии банком, теперь вкладчики с крупными депозитами могут получить еще по 300 000 рублей при ликвидации банка, в случае если в нем остались средства и имущество.

В последние несколько недель банки вновь начали повышать ставки по вкладам. «Мы  готовимся к началу нового делового сезона. Совкомбанк повысил ставки по рублевым вкладам, поэтому сейчас открывать новые депозиты особенно выгодно», - говорит Мария Серова.

Таким образом, людям, заботящимся о душевном спокойствии и благополучии своей семьи, в Совкомбанке советуют открывать банковский вклад в российских рублях. Это надежно, а главное - доступно и удобно. К услугам вкладчиков более 2100 офисов Совкомбанка, где можно открыть депозит начиная с 5000 рублей, а для пенсионеров минимальная сумма вклада  составляет 500 рублей. Бесплатная банковская карта поможет каждому вкладчику быстро и в любое время пополнять вклад. «Только подумайте: ежемесячно пополняя вклад, например, на 1000 рублей, можно за год накопить на дорогой телефон в подарок ребенку или билеты на летний отдых. И это пройдет совершенно незаметно для вашего бюджета», - говорит Мария Серова. Опыт клиентов Совкомбанка, среди которых много пенсионеров с очень скромными доходами, показывает, что начинать делать сбережения можно с малого. А вместе с ростом сбережений будут прирастать и уверенность в собственных силах, и устойчивость к жизненным неурядицам.

Звонок по России бесплатный:
8 800 100 000 6, www.sovcombank.ru!

ООО ИКБ «Совкомбанк.

Генеральная лицензия ЦБ РФ №963. На правах рекламы.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: здоровье  сбережения  совкомбанк  банки 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru