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Статистики выяснили, что Владивосток хорошо ест!
Приморские статистики посчитали, как развивалась в первом полугодии 2014 года столица Приморья.
|
Основные социально-экономические показатели Владивостокского городского округа за I полугодие 2014 года
|
|
I полугодие 2014
|
В % к I полугодию 2013
|
Доля в крае, %
|
Экономические индикаторы
|
Оборот организаций всех видов деятельности1), млрд. рублей
|
265.9
|
110.7
|
43.5
|
Отгружено товаров промышленного производства1), млрд. рублей
|
59.3
|
117.8
|
57.8
|
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млрд. рублей
|
10.2
|
81.6
|
59.5
|
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей площади
|
35.2
|
69.6
|
24.5
|
Грузооборот автомобильного транспорта, млн. т-км
|
163.0
|
86.2
|
20.8
|
Оборот розничной торговли, млрд. рублей
|
72.5
|
103.3
|
56.0
|
Оборот общественного питания, млрд. рублей
|
3.0
|
108.2
|
46.2
|
Объем платных услуг населению, млрд. рублей
|
33.3
|
102.5
|
50.0
|
Социальные индикаторы
|
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (оценка):
|
номинальная, рублей
|
36600.0
|
110.7
|
х
|
реальная, %
|
х
|
104.3
|
х
|
Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода), человек
|
1039
|
75.2
|
6.5
|
Естественная прирост, убыль(-) населения2), человек
|
-13
|
14.6
|
х
|
Зарегистрировано преступлений, единиц
|
8175
|
86.8
|
32.8
|
1) По крупным и средним организациям. 2) Оценка.
Структурные изменения в экономике города
В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 июля 2014 года по городу учтено 43.8 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности, что составило почти 65% общего количества организаций по краю. При регистрации 41% предприятий города заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования.
Городские организации в своем большинстве являются коммерческими - 85% общего количества организаций составляют общества с ограниченной ответственностью.
Наиболее распространенная форма собственности – частная. Ее имеют 92.4% хозяйствующих субъектов, 1.3% - государственную и 0.7% - муниципальную.
Больше всего организаций в Ленинском районе (26% общего числа), меньше всего – в Первомайском (14%).
Кроме того, на 1 июля 2014 года на 16.7 тысячи человек поступили сведения из городских регистрирующих органов об их регистрации в реестре индивидуальных предпринимателей.
Производство товаров и услуг
Коммерческую деятельность отражает оборот организаций. В него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей).
Оборот крупных и средних организаций всех видов хозяйственной деятельности за I полугодие 2014 год составил 265.9 млрд. рублей (111% к I полугодию 2013 в действующих ценах).
Промышленное производство
В I полугодии 2014 года крупными и средними организациями краевого центра, занятыми в добывающих и обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (включая филиал «Приморская генерация»), отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности на 59.3 млрд. рублей.
Индекс промышленного производства по крупным и средним организациям составил 100.8%.
Ситуация в отдельных сферах деятельности сложилась следующим образом:
По виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» индекс производства составил 79.6%, что обусловлено снижением добычи материалов строительных нерудных на 22%.
Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» увеличился на 3%.
Индекс производства по виду деятельности «Пищевые продукты, включая напитки» составил 103.9%.
Индекс производства по виду деятельности «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность» составил 78.4%. Снизилось производство книг, брошюр и листовок печатных – на 17%, выпуск журналов сократился на 25%, газет – на 20%.
Индекс производства по виду деятельности «Химическое производство» составил 148.9%.
Индекс производства по виду деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий» составил 79.3%. Снизился выпуск бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий из полимеров на 21%.
Индекс производства по виду деятельности «Прочие неметаллические минеральные продукты» снизился в 2 раза. Сократилось производство бетона для заливки (товарный бетон) в 3 раза, конструкций и деталей сборных железобетонных – в 1.7 раза.
Индекс производства по виду деятельности «Производство машин и оборудования» и «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» увеличился, соответственно, в 1.4 и 1.7 раза; по виду деятельности «Производство транспортных средств и оборудования» составил 101% и по виду деятельности «Прочие производства» - 72.6%.
Индекс производства по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составил 93.5%. Выработано 967 млн. кВт-ч электроэнергии (98% к I полугодию 2013) и 2769 тыс. Гкал теплоэнергии (92%).
Рыболовство
Индекс производства по крупным и средним организациям по виду деятельности «Рыболовство» составил 99.4%.
Финансы
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций Владивостока за январь-май 2014 года составил 4.7 млрд. рублей прибыли, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2013 года.
Дебиторская задолженность составила 98.8 млрд. рублей, из нее просроченная – 7.9%.
Суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская, по кредитам банков и займам) крупных и средних организаций города на 1 июня 2014 года составила 208.6 млрд. рублей, из нее просроченная – 3.9% общей суммы.
Транспорт
В краевом центре за январь-июнь 2014 года транспортом общего пользования перевезено 19.8 млн. пассажиров (снижение на 4% к январю-июню 2013 года). Автобусами перевезено 16 млн. человек (104.6% к I полугодию 2013), пассажирооборот составил 172.7 млн. пасс-км (88%). Снижение отмечается на морском и городском электрическом транспорте. Автобусным пассажирским транспортом на городских маршрутах фактически выполнено 1023 тыс. рейсов, регулярность движения составила 88%; на пригородных – 23 тыс. рейсов, регулярность движения – 96%.
На автомобильных дорогах и улицах города зарегистрировано 601 дорожно-транспортное происшествие (на 20% больше, чем в январе-июне 2013), в которых погиб 31 человек и 691 - получил ранения.
На железнодорожном транспорте было отправлено 11593 пригородных поезда что составило 94% к январю-июню 2013 года.
Строительство
Строительными организациями всех форм собственности выполнено работ по виду деятельности «Строительство» на 10.2 млрд. рублей (на 18% меньше, чем в I полугодии 2013).
За счет всех источников финансирования в городе были построены и сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 35.2 тыс. м2 (на 30% меньше, чем в I полугодии 2013).
За счет средств индивидуальных застройщиков введено 89 домов общей площадью 14.6 тыс. м2, что составило 41% введенного жилья по городу (в 2.2p меньше аналогичного периода 2013).
С начала года во Владивостоке за счет нового строительства построен один детский сад на 230 мест и проведена реконструкция двух на 365 мест. Введена новая общеобразовательная школа на 120 мест. Сдан медицинский центр на 150 коек и 290 посещений в смену. Введен театр оперы и балета с большим залом на 1500 мест и малым – на 300 мест.
Сельское хозяйство
Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, хозяйства населения) в январе-июне 2014 года, по предварительным расчетам, составил 27.7 млн. рублей, или 99.6% в сопоставимой оценке к январю-июню 2013 года.
Растениеводство. По данным весеннего учета, площадь посевов сельскохозяйственных культур, под урожай 2014 года в хозяйствах всех категорий составила 776 га, из них зерновых и зернобобовых культур - 38 га (5% общей посевной площади), технических - 72 (9%), картофеля и овощебахчевых культур - 666 га (86%). По сравнению с прошлым годом вся посевная площадь увеличилась на 93 га (на 13%).
В сельскохозяйственных организациях размещены все посевы зерновых и технических культур. На хозяйства населения приходятся все посевы овощей и почти все - картофеля.
Животноводство. По состоянию на 1 июля 2014 года в хозяйствах населения насчитывалось 272 головы крупного рогатого скота (снижение на 15%), из них 101 - корова (на 18%), 215 - свиней (на 2%), 260 голов - овец и коз (на 19%), 12.1 тыс. голов птицы (на 8%).
Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли по всем каналам реализации в январе-июне 2014 года составил 72.5 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 3.3% выше соответствующего периода прошлого года. Удельный вес в обороте края составил 56%. Оборот розничной торговли сформирован на 90% торгующими организациями, на 10% – за счет продажи товаров на рынках.
Оборот общественного питания составил 3 млрд. рублей, что выше января-июня прошлого года на 8.2%.
Общий объем оборота оптовой торговли в краевом центре в январе-июне 2014 года составил 242.9 млрд. рублей (108.1% к январю-июню прошлого года).
Рынок услуг. В январе-июне 2014 года населению города оказано платных услуг во всех секторах реализации на 33.3 млрд. рублей (на 2.5% больше января-июня 2013). В объеме платных услуг, оказанных населению Приморского края, доля Владивостока составляет 50%.
В структуре расходов населения на оплату услуг преобладающую долю составляли транспортные (33%), жилищно-коммунальные услуги (24%), услуги связи (16%), медицинские и образования (по 6%).
По сравнению с предыдущим годом возросли объемы в сфере ветеринарных услуг (на 33%), жилищных (на 20%), физической культуры и спорта (на 16%), медицинских (на 15%), гостиниц и аналогичных средств размещения (9%).
В I полугодии 2014 года населению оказано услуг бытового характера на 1.9 млрд. рублей (на 3% больше января-июня 2013). В объеме платных услуг бытовые составили 6%.
В структуре бытовых услуг наибольший удельный вес приходился на услуги ремонта и технического обслуживания автотранспортных средств (44%), ремонта и строительства жилья, парикмахерские (по 13%), техобслуживания бытовой радиоэлектронной аппаратуры (6%).
Цены
Индекс потребительских цен по Приморскому краю за II квартал 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года составил 104.1%, что выше аналогичного периода прошлого года (103.4%) и ниже, чем в целом по Российской Федерации (104.8%).
Цены на наблюдаемые продовольственные товары за шесть месяцев года возросли на 5.5%, что на 1.8 процентного пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, рассчитанная по среднероссийским нормам потребления, составила, в среднем по краю, в конце июня 4331 рубль и возросла по сравнению с декабрем 2013 года на 5%.
Рост цен на наблюдаемые непродовольственные товары составил 2.7%.
Цены на платные услуги населению возросли с начала года на 3.8%.
Во II квартале 2014 года стоимость квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила, в среднем, 55 тыс. рублей, на вторичном рынке жилья – 75 тыс. рублей. По сравнению с IV кварталом 2013 года цены на первичном рынке жилья возросли в среднем на 2.8%, на вторичном – на 0.1%.
Население и рынок труда
Население. В I полугодии 2014 года во Владивостокском городском округе родилось 3362 малыша (на 6 человек меньше, чем в I полугодии 2013 года), умерло 3375 человек (на 82 человека меньше). Число умерших превысило число родившихся на 0.4%. Показатель младенческой смертности составил – 5.7 умерших малышей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся.
В органах ЗАГС с начала года зарегистрировано 2143 брака (больше, чем за I полугодие 2013 года, на 11.2%) и 1703 развода (больше на 10.3%). На 1000 заключенных браков пришлось 795 разводов (в I полугодии 2013 года – 801).
Рынок труда. В I полугодии 2014 года численность работающих в организациях всех видов экономической деятельности, по оценке, составила 255.6 тыс. человек. В городской службе занятости по состоянию на 1 июля 2014 года на учете состояло 1342 не занятых трудовой деятельностью гражданина, из них 1039 – официально зарегистрированных безработных, что на 24.8% меньше I полугодия 2013 года. Организациями города было сообщено о наличии 16.9 тыс. вакансий, нагрузка на 100 заявленных вакансий составляет 8 человек.
Уровень жизни населения
Средняя начисленная заработная плата одного работающего в городе в I полугодии 2014 года, по оценке, составила 36600 рублей. По сравнению с I полугодием 2013 года она увеличилась на 10.7%, а ее реальный размер – на 4.3%. Наиболее высокий уровень заработной платы отмечался в организациях воздушного транспорта; финансовой деятельности; связи; дополнительной и вспомогательной транспортной деятельности; по производству транспортных средств и оборудования.
Пенсии. На 1 июля 2014 года численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, в городе Владивостоке составила 153 тыс. человек, из них работающих – 77 тыс. человек (50%).
Средний размер назначенных месячных пенсий составил 11619 рублей, что выше краевого уровня на 4%.
По данным Приморскстата, публикуется в сокращенном варианте. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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