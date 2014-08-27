Статистики выяснили, что Владивосток хорошо ест!

Приморские статистики посчитали, как развивалась в первом полугодии 2014 года столица Приморья.

Основные социально-экономические показатели Владивостокского городского округа за I полугодие 2014 года I полугодие 2014 В % к I полугодию 2013 Доля в крае, % Экономические индикаторы Оборот организаций всех видов деятельности1), млрд. рублей 265.9 110.7 43.5 Отгружено товаров промышленного производства1), млрд. рублей 59.3 117.8 57.8 Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млрд. рублей 10.2 81.6 59.5 Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей площади 35.2 69.6 24.5 Грузооборот автомобильного транспорта, млн. т-км 163.0 86.2 20.8 Оборот розничной торговли, млрд. рублей 72.5 103.3 56.0 Оборот общественного питания, млрд. рублей 3.0 108.2 46.2 Объем платных услуг населению, млрд. рублей 33.3 102.5 50.0 Социальные индикаторы Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (оценка): номинальная, рублей 36600.0 110.7 х реальная, % х 104.3 х Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода), человек 1039 75.2 6.5 Естественная прирост, убыль(-) населения2), человек -13 14.6 х Зарегистрировано преступлений, единиц 8175 86.8 32.8 1) По крупным и средним организациям. 2) Оценка.

Структурные изменения в экономике города

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 июля 2014 года по городу учтено 43.8 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности, что составило почти 65% общего количества организаций по краю. При регистрации 41% предприятий города заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Городские организации в своем большинстве являются коммерческими - 85% общего количества организаций составляют общества с ограниченной ответственностью.

Наиболее распространенная форма собственности – частная. Ее имеют 92.4% хозяйствующих субъектов, 1.3% - государственную и 0.7% - муниципальную.

Больше всего организаций в Ленинском районе (26% общего числа), меньше всего – в Первомайском (14%).

Кроме того, на 1 июля 2014 года на 16.7 тысячи человек поступили сведения из городских регистрирующих органов об их регистрации в реестре индивидуальных предпринимателей.

Производство товаров и услуг

Коммерческую деятельность отражает оборот организаций. В него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей).

Оборот крупных и средних организаций всех видов хозяйственной деятельности за I полугодие 2014 год составил 265.9 млрд. рублей (111% к I полугодию 2013 в действующих ценах).

Промышленное производство

В I полугодии 2014 года крупными и средними организациями краевого центра, занятыми в добывающих и обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (включая филиал «Приморская генерация»), отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности на 59.3 млрд. рублей.

Индекс промышленного производства по крупным и средним организациям составил 100.8%.

Ситуация в отдельных сферах деятельности сложилась следующим образом:

По виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» индекс производства составил 79.6%, что обусловлено снижением добычи материалов строительных нерудных на 22%.

Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» увеличился на 3%.

Индекс производства по виду деятельности «Пищевые продукты, включая напитки» составил 103.9%.

Индекс производства по виду деятельности «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность» составил 78.4%. Снизилось производство книг, брошюр и листовок печатных – на 17%, выпуск журналов сократился на 25%, газет – на 20%.

Индекс производства по виду деятельности «Химическое производство» составил 148.9%.

Индекс производства по виду деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий» составил 79.3%. Снизился выпуск бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий из полимеров на 21%.

Индекс производства по виду деятельности «Прочие неметаллические минеральные продукты» снизился в 2 раза. Сократилось производство бетона для заливки (товарный бетон) в 3 раза, конструкций и деталей сборных железобетонных – в 1.7 раза.

Индекс производства по виду деятельности «Производство машин и оборудования» и «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» увеличился, соответственно, в 1.4 и 1.7 раза; по виду деятельности «Производство транспортных средств и оборудования» составил 101% и по виду деятельности «Прочие производства» - 72.6%.

Индекс производства по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составил 93.5%. Выработано 967 млн. кВт-ч электроэнергии (98% к I полугодию 2013) и 2769 тыс. Гкал теплоэнергии (92%).

Рыболовство

Индекс производства по крупным и средним организациям по виду деятельности «Рыболовство» составил 99.4%.

Финансы

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций Владивостока за январь-май 2014 года составил 4.7 млрд. рублей прибыли, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2013 года.

Дебиторская задолженность составила 98.8 млрд. рублей, из нее просроченная – 7.9%.

Суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская, по кредитам банков и займам) крупных и средних организаций города на 1 июня 2014 года составила 208.6 млрд. рублей, из нее просроченная – 3.9% общей суммы.

Транспорт

В краевом центре за январь-июнь 2014 года транспортом общего пользования перевезено 19.8 млн. пассажиров (снижение на 4% к январю-июню 2013 года). Автобусами перевезено 16 млн. человек (104.6% к I полугодию 2013), пассажирооборот составил 172.7 млн. пасс-км (88%). Снижение отмечается на морском и городском электрическом транспорте. Автобусным пассажирским транспортом на городских маршрутах фактически выполнено 1023 тыс. рейсов, регулярность движения составила 88%; на пригородных – 23 тыс. рейсов, регулярность движения – 96%.

На автомобильных дорогах и улицах города зарегистрировано 601 дорожно-транспортное происшествие (на 20% больше, чем в январе-июне 2013), в которых погиб 31 человек и 691 - получил ранения.

На железнодорожном транспорте было отправлено 11593 пригородных поезда что составило 94% к январю-июню 2013 года.

Строительство

Строительными организациями всех форм собственности выполнено работ по виду деятельности «Строительство» на 10.2 млрд. рублей (на 18% меньше, чем в I полугодии 2013).

За счет всех источников финансирования в городе были построены и сданы в эксплуатацию жилые дома общей площа­дью 35.2 тыс. м2 (на 30% меньше, чем в I полугодии 2013).

За счет средств индивидуальных застройщиков введено 89 домов об­щей площадью 14.6 тыс. м2, что составило 41% введенного жилья по городу (в 2.2p меньше аналогичного периода 2013).

С начала года во Владивостоке за счет нового строительства построен один детский сад на 230 мест и проведена реконструкция двух на 365 мест. Введена новая общеобразовательная школа на 120 мест. Сдан медицинский центр на 150 коек и 290 посещений в смену. Введен театр оперы и балета с большим залом на 1500 мест и малым – на 300 мест.

Сельское хозяйство

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, хозяйства населения) в январе-июне 2014 года, по предварительным расчетам, составил 27.7 млн. рублей, или 99.6% в сопоставимой оценке к январю-июню 2013 года.

Растениеводство. По данным весеннего учета, площадь посевов сельскохозяйственных культур, под урожай 2014 года в хозяйствах всех категорий составила 776 га, из них зерновых и зернобобовых культур - 38 га (5% общей посевной площади), технических - 72 (9%), картофеля и овощебахчевых культур - 666 га (86%). По сравнению с прошлым годом вся посевная площадь увеличилась на 93 га (на 13%).

В сельскохозяйственных организациях размещены все посевы зерновых и технических культур. На хозяйства населения приходятся все посевы овощей и почти все - картофеля.

Животноводство. По состоянию на 1 июля 2014 года в хозяйствах населения насчитывалось 272 головы крупного рогатого скота (снижение на 15%), из них 101 - корова (на 18%), 215 - свиней (на 2%), 260 голов - овец и коз (на 19%), 12.1 тыс. голов птицы (на 8%).

Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли по всем каналам реализации в январе-июне 2014 года составил 72.5 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 3.3% выше соответствующего периода прошлого года. Удельный вес в обороте края составил 56%. Оборот розничной торговли сформирован на 90% торгующими организациями, на 10% – за счет продажи товаров на рынках.

Оборот общественного питания составил 3 млрд. рублей, что выше января-июня прошлого года на 8.2%.

Общий объем оборота оптовой торговли в краевом центре в январе-июне 2014 года составил 242.9 млрд. рублей (108.1% к январю-июню прошлого года).

Рынок услуг. В январе-июне 2014 года населению города оказано платных услуг во всех секторах реализации на 33.3 млрд. рублей (на 2.5% больше января-июня 2013). В объеме платных услуг, оказанных населению Приморского края, доля Владивостока составляет 50%.

В структуре расходов населения на оплату услуг преобладающую долю составляли транспортные (33%), жилищно-коммунальные услуги (24%), услуги связи (16%), медицинские и образования (по 6%).

По сравнению с предыдущим годом возросли объемы в сфере ветеринарных услуг (на 33%), жилищных (на 20%), физической культуры и спорта (на 16%), медицинских (на 15%), гостиниц и аналогичных средств размещения (9%).

В I полугодии 2014 года населению оказано услуг бытового характера на 1.9 млрд. рублей (на 3% больше января-июня 2013). В объеме платных услуг бытовые составили 6%.

В структуре бытовых услуг наибольший удельный вес приходился на услуги ремонта и технического обслуживания автотранспортных средств (44%), ремонта и строительства жилья, парикмахерские (по 13%), техобслуживания бытовой радиоэлектронной аппаратуры (6%).

Цены

Индекс потребительских цен по Приморскому краю за II квартал 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года составил 104.1%, что выше аналогичного периода прошлого года (103.4%) и ниже, чем в целом по Российской Федерации (104.8%).

Цены на наблюдаемые продовольственные товары за шесть месяцев года возросли на 5.5%, что на 1.8 процентного пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, рассчитанная по среднероссийским нормам потребления, составила, в среднем по краю, в конце июня 4331 рубль и возросла по сравнению с декабрем 2013 года на 5%.

Рост цен на наблюдаемые непродовольственные товары составил 2.7%.

Цены на платные услуги населению возросли с начала года на 3.8%.

Во II квартале 2014 года стоимость квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила, в среднем, 55 тыс. рублей, на вторичном рынке жилья – 75 тыс. рублей. По сравнению с IV кварталом 2013 года цены на первичном рынке жилья возросли в среднем на 2.8%, на вторичном – на 0.1%.

Население и рынок труда

Население. В I полугодии 2014 года во Владивостокском городском округе родилось 3362 малыша (на 6 человек меньше, чем в I полугодии 2013 года), умерло 3375 человек (на 82 человека меньше). Число умерших превысило число родившихся на 0.4%. Показатель младенческой смертности составил – 5.7 умерших малышей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся.

В органах ЗАГС с начала года зарегистрировано 2143 брака (больше, чем за I полугодие 2013 года, на 11.2%) и 1703 развода (больше на 10.3%). На 1000 заключенных браков пришлось 795 разводов (в I полугодии 2013 года – 801).

Рынок труда. В I полугодии 2014 года численность работающих в организациях всех видов экономической деятельности, по оценке, составила 255.6 тыс. человек. В городской службе занятости по состоянию на 1 июля 2014 года на учете состояло 1342 не занятых трудовой деятельностью гражданина, из них 1039 – официально зарегистрированных безработных, что на 24.8% меньше I полугодия 2013 года. Организациями города было сообщено о наличии 16.9 тыс. вакансий, нагрузка на 100 заявленных вакансий составляет 8 человек.

Уровень жизни населения

Средняя начисленная заработная плата одного работающего в городе в I полугодии 2014 года, по оценке, составила 36600 рублей. По сравнению с I полугодием 2013 года она увеличилась на 10.7%, а ее реальный размер – на 4.3%. Наиболее высокий уровень заработной платы отмечался в организациях воздушного транспорта; финансовой деятельности; связи; дополнительной и вспомогательной транспортной деятельности; по производству транспортных средств и оборудования.

Пенсии. На 1 июля 2014 года численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, в городе Владивостоке составила 153 тыс. человек, из них работающих – 77 тыс. человек (50%).

Средний размер назначенных месячных пенсий составил 11619 рублей, что выше краевого уровня на 4%.

По данным Приморскстата, публикуется в сокращенном варианте. Газета "Золотой Рог", Владивосток.