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В Хасанском районе Приморья археологи нашли нечто...

27 Августа 2014, 11:40 | Приморье

 

Все они найдены на мысе Ломоносова в результате обследования территории расположения будущего завода сжиженного природного газа (СПГ). Работы финансируются заказчиком - компанией «Газпром СПГ Владивосток», которая согласно федеральному законодательству предваряет строительные работы поисками и сохранностью стоянок древнего человека. Тендер на эти работы выиграл Дальневосточный федеральный университет, который ведет их совместно с Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

- В настоящее время раскопки ведутся на двух археологических памятниках, хотя в районе будущей строительной площадки на сегодня их насчитывается 13, и, думаю, это не последние находки, - рассказывает директор Учебно-научного музея ДВФУ, руководитель охранно-спасательных работ в Хасанском районе, археолог, к.и.н. Александр ПОПОВ. – Эти две точно попадут в зону строительных работ, поэтому работы на них организованы в первую очередь.

Ученым уже удалось собрать достаточно большой материал и датировать эти две стоянки. Одна из них относится к периоду раннего неолита, примерный возраст которого 4 тыс. лет, а вторая – к периоду раннего железного века – примерно 2,5 тыс. лет.

Отрадно, что заявки на выполнение археологических обследований и проведение раскопок достались приморским ученым. На эти работы претендовали Новосибирск и Санкт-Петербург. Но выиграв тендер, дальневосточники должны были срочно перепланировать свои полевые программы. Помогла погода, пока не пропал ни один рабочий день: в дождь археологи не копают. Успеем, в один голос говорят руководители отрядов, осталось совсем немного.

- Мы рады тому, что сняты разделяющие археологов института и университета административные рамки, а состоявшаяся интеграция раскрывает перед наукой большие перспективы, - рассказывает руководитель археологического отряда, занятого на раскопках прибрежной площадки, к.и.н. Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Надежда АРТЕМЬЕВА. - Нам удалось собрать много материалов и выяснить, что на этом месте располагалась производственная площадка для изготовления орудий труда. Пока не удалось найти жилища, хотя еще остается надежда собрать какие-то материалы в береговой черте. Не исключено, что часть археологического памятника была подмыта морем и уничтожена. Хотелось бы поблагодарить «Газпром» и ее дочернюю компанию за политику социальной и производственной ответственности в местах деятельности. Это просто удача, что компания «Газпром СПГ Владивосток» именно сейчас заказала археологам эти работы и таким образом помогла сохранить для потомков остатки этой стоянки. Еще несколько лет - и море могло безвозвратно поглотить ее следы.

 

- Обнаруженная ребятами производственная площадка является для этого времени большой редкостью, - поясняет Александр Попов. - С помощью полученных материалов мы можем восстановить весь производственный процесс обработки камня и изготовления из него орудий труда и быта. Все эти предметы - свидетельства того, что здесь жили не дикие, тупые люди. Они знали технологию обработки камня, целенаправленно вели свою деятельность. Даже ландшафт, где они селились, выбран не случайно. Лагуна в сочетании с морем – одно из самых продуктивных в смысле биоресурсов мест, поэтому вероятность обнаружения в ее пределах палеостоянок людей была очень велика.

Пока шли раскопки, археологи нашли еще один культурный памятник - на косе, отделяющей лагуну Цапличью от моря - и уже оценили его возраст как более поздний, чем неолит. По найденным и склеенным обломкам керамического сосуда они пришли к выводу, что памятник относится к так называемой янковской культуре, это 1-е тысячелетие до нашей эры. Т. е. керамическому сосуду примерно 3 тыс. лет. Здесь же найден и этнографический материал начала 18 века, - манчжурская монета, остатки древнего корейского жилища, посуда. Все это говорит о том, что поселение существовало с неолита до конца 18 века. «Надеемся, что компания «Газпром СПГ Владивосток» даст нам возможность досконально изучить участок до того, как на этом месте начнет работать тяжелая техника», - говорит Надежда Артемьева.

Вторая площадка, где работает университетский археологический отряд под руководством научного сотрудника Учебно-научного музея ДВФУ Евгения НИКИТИНА, расположена вдалеке от берега. Возраст найденных здесь артифактов оценивается в 2,5 тыс. лет. Археологи относят стоянку к раннему железному веку. По прогнозам ученых, на этом месте располагалась небольшая промысловая стоянка, скорее всего временная.

- Раскопки - это романтическая часть айсберга, за которой следует реальная наука по реконструкции нашего исторического прошлого. Здесь найдены великолепные вещи, уверяю вас, как музейщик и как археолог, - говорит Александр Попов.

В Хасанском районе обнаружено уже около 300 стоянок древнего человека. В них найдены уникальные находки, значимые для всей Северной Пасифики от Австралии до США. Именно в Хасанском районе находится единственное место на всем российском Тихоокеанском побережье от Тумангана до Анадыря, где найдены костные останки людей, возраст которых датируется 3 тыс. лет. По ним ученые надеются проследить генетическую цепочку древнего заселения этой территории вплоть до американского континента. Это будет совместная работа с коллегами из Гарвардского университета, которые выполнят генетический анализ.

- Наша общая задача – «Газпрома», администрации Хасанского района, которая активно помогает и поддерживает ученых, и самих ученых – представить мнение о нашей территории в мировых научных кругах, - подчеркнул Александр Попов. - И неважно, чьи предки здесь раньше жили.

Археологи высказали идею создать на территории Хасанского района свой исторический музей. Ведь пока в районном музее нет ни одной экспозиции древнего человека. После этой встречи она появится наверняка. Глава района Сергей ОВЧИННИКОВ, который, как и мы, журналисты, знакомился с работой археологов и восхищался находками, заверил, что в ближайшее время начнется реконструкция музея в Славянке, после чего в нем появится место для экспонатов из археологических раскопок.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Надежда Оковитая
Теги: Газпром СПГ Владивосток  история  газпром  археология 



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