Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье абонентов "золотого возраста" предупредили о мобильном мошенничестве
В Приморском центре социального обслуживания населения состоялся очередной урок мобильной грамотности для пожилых жителей Владивостока. Уже традиционно он прошел с участием сотрудников компании «МегаФон».
Уроки мобильной грамотности компания «МегаФон» проводит в Приморском крае в течение нескольких лет. Очередной такой урок состоялся накануне в Приморском центре социального обслуживания населения. Специалисты оператора рассказали подопечным центра о распространенных схемах мобильного мошенничества, поделились действенными рецептами противостояния ему, а также познакомили пожилых людей с полезными сервисами, которые помогают всегда быть на связи с родными, получать информацию о местонахождении друг друга и с пользой проводить свободное время.
«Современные технологии должны быть доступны не только молодежи, но и людям более старшего возраста, -- считает Лариса Лепий, и.о. заведующего по Владивостокскому городскому округу Приморского центра социального обслуживания населения. – Нашим подопечным очень нужна информация о сервисах, которые помогают, несмотря на годы, вести активную жизнь. И, конечно, им очень важны сведения о методах, которые используют мошенники, чтобы выманить деньги – пожилые люди порой очень доверчивы, и это на руку аферистам всех мастей, в том числе, и мобильным. Такие уроки помогают им разобраться во всем многообразии услуг сотовых операторов, обезопасить себя от мошенников и корректно реагировать на сообщения, которые влекут списание денег с мобильного счета».
«С развитием технологий, к сожалению, все более изощренными становятся и способы мошенничества, - отмечает Ирина Боровская, менеджер по связям с общественностью Приморского регионального отделения компании «МегаФон». -- Жертвой мошенников может стать каждый, но пожилые люди – в группе особого риска, поэтому очень важно, чтобы они знали, что делать, когда их провоцируют подписаться на рассылку, сделать дорогой звонок или перевести куда-то деньги. Также сегодня во время нашей встречи подопечные Приморского центра социального обслуживания населения живо интересовались различными приложениями для интересного проведения досуга и стриминговыми сервисами, в частности, нашим сервисом «МегаФон. ТВ». Радует, что современные приморцы «золотого возраста» – активные, позитивные, по-хорошему любопытные».
«МегаФон» регулярно информирует население об угрозе мобильного мошенничества. Особенно активизируются преступники накануне и в дни праздников. Оператор предупреждает, что необходимо с осторожностью относиться к сообщениям, полученным от неизвестных лиц, и перепроверять данные, связанные с информацией об услугах и предложениях.
Новости тематики
- В Приморье абонентов "золотого возраста" предупредили о мобильном мошенничестве
- Городские интернет-маршруты Владивостока
- Система видеонаблюдения "Ростелекома" обеспечила 100% онлайн-трансляцию в период проведения ЕГЭ-2018
- Tele2 провела "День открытых людей" во Владивостоке
- Остров Русский в цифровом пространстве
- Tele2 поддерживает будущих журналистов и блогеров Приморья
- Благотворительный проект "Будущее зависит от тебя" получил признание PR-сообщества Дальнего Востока
- Tele2 связывает поколения
- "Золотой Рог" занял первое место в международном конкурсе журналистов "Вместе в цифровое будущее"
- Газета "Золотой Рог" заняла первое место в международном конкурсе
Новости раздела
- В Приморье абонентов "золотого возраста" предупредили о мобильном мошенничестве
- Городские интернет-маршруты Владивостока
- Во Владивостоке закроют мусоросжигательный завод
- Бизнес-гороскоп: Скорпионам и Весам "светит" премия
- В Приморье расцветает чудо дивное
- Лето во Владивостоке без языкового барьера
- Чистка только началась
- Во Владивостоке начали наносить дорожную разметку по новой технологии
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- В Приморье объявлено штормовое предупреждение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту