www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 56.86 р.
EUR: 73.82 р. 10 CNY: 92.81 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Связь
Распечатать

В Приморье абонентов "золотого возраста" предупредили о мобильном мошенничестве

27 Июля 2018, 12:40 | Приморье

В Приморском центре социального обслуживания населения состоялся очередной урок мобильной грамотности для пожилых жителей Владивостока. Уже традиционно он прошел с участием сотрудников компании «МегаФон».

Уроки мобильной грамотности компания «МегаФон» проводит в Приморском крае в течение нескольких лет. Очередной такой урок состоялся накануне в Приморском центре социального обслуживания населения. Специалисты оператора рассказали подопечным центра о распространенных схемах мобильного мошенничества, поделились действенными рецептами противостояния ему, а также познакомили пожилых людей с полезными сервисами, которые помогают всегда быть на связи с родными, получать информацию о местонахождении друг друга и с пользой проводить свободное время.

«Современные технологии должны быть доступны не только молодежи, но и людям более старшего возраста, -- считает Лариса Лепий, и.о. заведующего по Владивостокскому городскому округу Приморского центра социального обслуживания населения. – Нашим подопечным очень нужна информация о сервисах, которые помогают, несмотря на годы, вести активную жизнь. И, конечно, им очень важны сведения о методах, которые используют мошенники, чтобы выманить деньги – пожилые люди порой очень доверчивы, и это на руку аферистам всех мастей, в том числе, и мобильным. Такие уроки помогают им разобраться во всем многообразии услуг сотовых операторов, обезопасить себя от мошенников и корректно реагировать на сообщения, которые влекут списание денег с мобильного счета».

«С развитием технологий, к сожалению, все более изощренными становятся и способы мошенничества, - отмечает Ирина Боровская, менеджер по связям с общественностью Приморского регионального отделения компании «МегаФон». -- Жертвой мошенников может стать каждый, но пожилые люди – в группе особого риска, поэтому очень важно, чтобы они знали, что делать, когда их провоцируют подписаться на рассылку, сделать дорогой звонок или перевести куда-то деньги. Также сегодня во время нашей встречи подопечные Приморского центра социального обслуживания населения живо интересовались различными приложениями для интересного проведения досуга и стриминговыми сервисами, в частности, нашим сервисом «МегаФон. ТВ». Радует, что современные приморцы «золотого возраста» – активные, позитивные, по-хорошему любопытные».

«МегаФон» регулярно информирует население об угрозе мобильного мошенничества. Особенно активизируются преступники накануне и в дни праздников. Оператор предупреждает, что необходимо с осторожностью относиться к сообщениям, полученным от неизвестных лиц, и перепроверять данные, связанные с информацией об услугах и предложениях.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: связь  Мегафон  интернет 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru