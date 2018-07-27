В Приморье абонентов "золотого возраста" предупредили о мобильном мошенничестве

В Приморском центре социального обслуживания населения состоялся очередной урок мобильной грамотности для пожилых жителей Владивостока. Уже традиционно он прошел с участием сотрудников компании «МегаФон».

Уроки мобильной грамотности компания «МегаФон» проводит в Приморском крае в течение нескольких лет. Очередной такой урок состоялся накануне в Приморском центре социального обслуживания населения. Специалисты оператора рассказали подопечным центра о распространенных схемах мобильного мошенничества, поделились действенными рецептами противостояния ему, а также познакомили пожилых людей с полезными сервисами, которые помогают всегда быть на связи с родными, получать информацию о местонахождении друг друга и с пользой проводить свободное время.

«Современные технологии должны быть доступны не только молодежи, но и людям более старшего возраста, -- считает Лариса Лепий, и.о. заведующего по Владивостокскому городскому округу Приморского центра социального обслуживания населения. – Нашим подопечным очень нужна информация о сервисах, которые помогают, несмотря на годы, вести активную жизнь. И, конечно, им очень важны сведения о методах, которые используют мошенники, чтобы выманить деньги – пожилые люди порой очень доверчивы, и это на руку аферистам всех мастей, в том числе, и мобильным. Такие уроки помогают им разобраться во всем многообразии услуг сотовых операторов, обезопасить себя от мошенников и корректно реагировать на сообщения, которые влекут списание денег с мобильного счета».

«С развитием технологий, к сожалению, все более изощренными становятся и способы мошенничества, - отмечает Ирина Боровская, менеджер по связям с общественностью Приморского регионального отделения компании «МегаФон». -- Жертвой мошенников может стать каждый, но пожилые люди – в группе особого риска, поэтому очень важно, чтобы они знали, что делать, когда их провоцируют подписаться на рассылку, сделать дорогой звонок или перевести куда-то деньги. Также сегодня во время нашей встречи подопечные Приморского центра социального обслуживания населения живо интересовались различными приложениями для интересного проведения досуга и стриминговыми сервисами, в частности, нашим сервисом «МегаФон. ТВ». Радует, что современные приморцы «золотого возраста» – активные, позитивные, по-хорошему любопытные».

«МегаФон» регулярно информирует население об угрозе мобильного мошенничества. Особенно активизируются преступники накануне и в дни праздников. Оператор предупреждает, что необходимо с осторожностью относиться к сообщениям, полученным от неизвестных лиц, и перепроверять данные, связанные с информацией об услугах и предложениях.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.