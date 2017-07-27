Студотряд "Тигр" продолжает благоустраивать экотропы в Сихотэ-Алинском заповеднике

До середины августа студентам предстоит создать новую композицию на тропе «Мыс Северный»

За прошедшие три недели ребята успели многое сделать и подошли к «экватору» смены с хорошими результатами. Организаторы проекта Центр «Амурский Тигр» и администрация заповедника отмечают, что четвертая смена проходит успешно.

В четвертый раз Сихотэ-Алинский заповедник принимает студентов отряда «Тигр». Каждое лето ребята в течение нескольких недель благоустраивают экологические тропы и территорию урочища Благодатного. Студенты лесных специальностей со знанием дела проводят работы, направленные на улучшение инфраструктуры заповедника.





«Даже не верится, что раньше не было студенческих отрядов в заповедном деле! Такое ощущение, что они, как и сама система ООПТ, празднуют в этом году 100 лет. Настолько органично они вписались в работу заповедников и, надеюсь, в будущем впишутся в работу национальных парков. В Сихотэ-Алинском заповеднике на данный момент сложились все условия для увеличения туристического потока, а значит и получения материальных средств, которые могут быть направлены на охрану тигра и всего заповедного комплекса. Уверен, что к концу смены стройотрядовцы ещё добавят привлекательности тропами», - комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.





В этом году в заповедник приехали 20 ребят - 6 девушек и 14 парней. За три недели они успели сделать многое. На тропах, в первую очередь, ребята провели восстановительные и профилактические работы - после тайфуна Лайонрок имелись повреждения. Затем на всех маршрутах и на кордоне прокосили траву, расчистили полотно от сухостоя и поваленных деревьев. На каждой тропе отряд провел пикетирование - везде установили новые столбики, указывающие, сколько пройдено и куда идти. Также ребята установили информационный стенд на парковке, провели работы на кордоне и теперь разведывают новую тропу.

«Прошла половина смены. За это время мы привели в порядок территорию кордона, восстановили и разметили сделанные тропы, обустроили площадку возле научного стационара. Сейчас приступили к работам на тропе на гору Лысую. Настрой у ребят боевой, мы полны сил, чтобы завершить начатое», - комментирует бригадир отряда «Тигр» в Сихотэ – Алинском заповеднике Алексей Крутиков.

Алексей впервые исполняет обязанности бригадира. В прошлые годы он был рядовым бойцом студотряда, но смог себя хорошо зарекомендовать и в этом году взял ответственность за ребят. Так и каждый из отряда может рассчитывать не только на успешное прохождение практики в заповеднике, но и на работу здесь в дальнейшем.





«У нас есть ребята, которые по нескольку лет отработали в отряде. А ведь чтобы попасть сюда в следующем году, они должны были хорошо отработать в предыдущем. Есть такие, кто и по 3-4 года работает - заповедник им доверяет и старается подтягивать на работу не только в рамках отряда. Участники смены Крутиков и Арасланкин, например, в этом году приезжали в зимние каникулы, чтобы с сотрудниками проверить фотоловушки при учете амурского тигра», - отметил директор Сихотэ-Алинского заповедника Дмитрий Горшков.

Особенно плотно студенты работают с инспекторами заповедника по благоустройству нового для ребят маршрута - на гору Лысую. Тропа на ее вершину была и раньше, но она не благоустроена. Сейчас там нет настилов и переходов через ручьи - только заросшая травой в человеческий рост, заваленная сухостоем тропинка и изба, где останавливаются сотрудники заповедника во время работы в «полях». Ребятам многое предстоит сделать. Основные работы планируются в следующем году, в этом большое внимание отряд и инспекторы уделяют разведке и планированию.

«На тропе «Гора Лысая» мы уже провели инженерную разведку, определили объем работ для следующих отрядов, расчистили коридор тропы (примерно 6 км), в том числе от деревьев, которые упали в результате тайфуна Лайонрок. Провели разметку тропы до избы и прокосили весь участок. До конца смены планируем произвести разметку мест, куда будут зимой на снегоходах завозить материалы для сооружения мостов и настилов. Еще в этом году постараемся найти оптимальный выход на вершину, пока непонятно, как туда идти», - рассказывает сотрудник заповедника Анна Грицук, которая руководит работами ребят на месте.

Ребятам некогда расслабляться, до середины августа им предстоит создать новую композицию на тропе «Мыс Северный», привести в порядок смотровую вышку на маршруте «Озеро Благодатное», соорудить там же мостки через болота. На тропе «Бухта Голубичная» появится новая беседка и очередной участок настила, будут обустроены смотровые площадки. На территории кордона к концу смены должна появиться «сцена» для проведения лекций и мероприятий.

Проект осуществляется при финансовой поддержке госкорпорации «Росатом» и АО «Техснабэкспорт».

Газета "Золотой Рог", Владивосток