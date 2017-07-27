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Во Владивостоке определили самые "качающие" и интернет-зависимые торговые центры

27 Июля 2017, 13:37 | Приморье

Компания «МегаФон» представляет рейтинг торговых центров Владивостока, где мобильные технологии используются на полную силу. Специалисты оператора проанализировали данные с объектов связи, обслуживающих торговые площадки города, и установили рекордсменов в сети, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Смартфоны и планшеты давно стали лучшими помощниками в походах по магазинам. По статистике, 75% покупателей используют современные гаджеты во время шопинга, при этом больше половины ходят по сайтам и собирают информацию о нужном товаре и ценах, и почти каждый второй общается в соцсетях для принятия решения о покупке.  «МегаФон» решил узнать, в каких популярных торговых центрах столицы Приморья посетители пользуются мобильным интернетом больше всего.

Лидером по интернет-зависимости стал Владивостокский ГУМ – старейший торговый дом во Владивостоке. Его посетители, зарегистрированные в сети «МегаФон», бьют все рекорды. За последний месяц они прокачали объем трафика, сравнимый с 18 млн селфи. Второе место в рейтинге самых «качающих» торговых центров города занял торговый центр «Первореченский». Здесь жители города не только активно совершают покупки, но и ежемесячно генерируют такой объем дата-трафика, который можно сравнить с 15 млн селфи. Замыкает тройку лидеров торговый центр «Черемушки» - его ежемесячный результат – 13 млн селфи. Также в топ-5 интернет-рекордсменов попали торгово-развлекательные центры «Максим» и «Малый ГУМ».

«Мы регулярно проводим мониторинг показателей объёмов голосовой связи, мобильного интернета и скорости передачи данных на различных площадках, в том числе и в торговых центрах, --отмечает Александр Доркин, руководитель по инфраструктуре Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Здесь концентрация наших абонентов на сравнительно небольшой площади бывает очень высока, и анализ данных мониторинга позволяет оценить сегодняшнюю нагрузку на сеть и спрогнозировать дальнейший рост трафика. Эти данные помогают определить, где и когда потребуется увеличение емкости сети».

Сегодня 95% жителей Приморья имеют доступ к 3G-интернету «МегаФон». Технология 4G/LTE доступна более 50% населения края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: Мегафон  интернет 



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