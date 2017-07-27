Сотрудники заповедника исследуют сокровища Сихотэ-Алиня с помощью фотоловушек

В Приморье проект "Великолепная четверка" реализуется в Год ООПТ в Сихотэ-Алинском заповеднике при поддержке WWF России и сообщества предпринимателей "Бизнес-Молодость". Он направлен на изучение тигра, горала, рыбного филина и рододендрона Фори с помощью фотоловушек.

Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник имени К.Г. Абрамова – удивительное место не только по красотам ландшафта, которые здесь можно увидеть, но и по числу видов растений и животных, в том числе редких, которые здесь обитают. В конце пошлого года САБЗ стал одним из победителей конкурса малых грантов среди заповедников и национальных парков, объявленный WWF России вместе со сторонниками WWF, «Хранителями Земли» и членами клуба «Золотая панда». Проект «Великолепная четверка Сихотэ-Алиня», направленный на изучение с помощью фотоловушек таких редких видов как амурский тигр, амурский горал, рододендрон Фори и рыбный филин, был поддержан компанией «Бизнес Молодость».

«Участие в программе поддержки заповедных территорий под брендом WWF – это дело чести каждой уважающей окружающую природу бизнес-структуры, – сказал на вручении гранта Петр Осипов, основатель крупнейшего в России сообщества предпринимателей «Бизнес-Молодость». – Наш взнос в эту программу – это средства, собранные сотнями неравнодушных предпринимателей нашего сообщества».

100% финансов, полученных на реализацию проекта, были использованы на приобретение порядка 40 фотоловушек, которые распределены по сезонам и между объектами исследованиями. Удалось, в том числе, заменить на новые и фотоловушки, которые пришли в негодность во время прошлогоднего тайфуна «Лайонрок», изрядно побушевавшего в Сихотэ-Алинском заповеднике.





Дмитрий Горшков, директор Сихотэ-Алинского заповедника, к. б. н. Фото Марины-Черных.

«Амурский тигр, амурский горал – именно эти виды выбраны нами для изучения, потому что они являются ключевыми и знаковыми для заповедника. Другие, как рыбный филин, мало изучены, а что касается рододендрона Фори, Сихотэ-Алинский заповедник – единственное место на материковой часть России, где встречается это реликтовое растение. Сейчас происходит изучение его фенологии с помощью фотоловушек, и это тоже одно из первых таких исследований, которые удаётся проводить в рамках этого проекта», – рассказывает директор Сихотэ-Алинского заповедника, к. б. н. Дмитрий Горшков.

Рододендрон Фори – без сомнения, самое уникальное и интересное из всех растений Сихотэ-Алинского заповедника. Этот представитель реликтовой тропической флоры занесен в Красную книгу России. Фори – самый крупный рододендрон Дальнего Востока: высота кустов достигает 6 м, а 20-сантиметровые кожистые листья напоминают листья фикуса. Особенно прекрасен он в июле, во время цветения: белые шары соцветий достигают 10 см в диаметре и словно светятся изнутри на фоне темной зелени.





Рородендрон Фори. Фото Марины Черных.

Именно в это время повезло увидеть великолепный рододендрон Фори журналистскому десанту, организованному в заповедник Амурским филиалом WWF России и приморским экологическим пресс-клубом «Последняя среда»: съемочной группе Общественного телевидения Приморья, журналистам «Новой газете во Владивостоке», «Золотого Рога» и Vl.ru. Вместе с сотрудником научного отдела заповедника Светланой Бондарчук, выехавшей на проверку фотоловушек, за 100 км от поселка Терней, они поднялись на хребет Дальний. Здесь, на крутых каменистых склонах урочища Кабаний, на высоте от 600 до 850 метров над уровнем моря, и растет этот «пришелец из прошлого».

«В Сихотэ-Алинском заповеднике популяция рододендрона Фори занимает небольшой участок – всего 35,5 га в уникальных девственных кедрово-широколиственных лесах в верховьях реки Джигитовки. В связи с тем, что площадь распространения его столь мала, рододендрон очень уязвим. Даже при небольшом нарушении местообитаний – пожаров, ветровалов, существует угроза его исчезновения, – рассказала Светлана Бондарчук. – Для отслеживания интенсивности его цветения, урожайности, учета подроста ещё в 80-е годы было заложено несколько постоянных пробных площадей, однако удаленность мест произрастания затрудняла регулярные частые выезды к ним. В этом году эта проблема была решена. В рамках проекта «Великолепная четверка Сихотэ-Алиня» мы установили 10 фотоловушек для слежения за рододендроном Фори. Они снабжены макрообъективами, что позволяет получать крупноплановые снимки разных частей растения, новые данные об этапах развития рододендрона, изучать его фенологию. Например, в этом году мы уже точно знаем, что первые цветки появились 23 июня. С помощью такого мониторинга мы сможем своевременно выявлять возможные угрозы для этого редкого растения, например, поражения грибковыми заболеваниями и насекомыми-вредителями».

Другой представитель четверки сокровищ Сихотэ-Алиня – рыбный филин. Это одна из самых крупных сов мира и крупнейший представитель своего рода. Современные темпы освоения северо-востока Приморского края остро ставят вопрос о принятии безотлагательных мер по сохранению этой редкой птицы, которая является эндемиком Дальнего Востока и занесена в Международную Красную книгу как вид, находящийся на грани исчезновения. Благодаря новому проекту, в этом году в объектив фотоловушек в Сихотэ-Алинском заповеднике впервые попали гнездовья рыбного филина. Хотя сделать это было очень непросто.





Светлана Сутырина знакомит с первыми результатами проекта по рыбному филину. Фото Елены Старостиной, WWF России.

«В ходе предыдущих исследований нами была проведена ревизия потенциальных мест обитания рыбного филина на территории заповедника: выявлены и закартированы участки водотоков, подходящих гнездовым и кормовым требованиям для этой птицы. Также были найдены несколько гнездовых деревьев и гнезд, занятых брачными парами рыбных филинов. Вот на этих гнездах, на высоте почти 20 метров и были в марте установлены фотоловушки. В этом нелегком и опасном деле Сихотэ-Алинскому заповеднику помог Алексей Антонов, старший научный сотрудник Хинганского заповедника», – рассказала заместитель директора по научной работе Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина.

С помощью фотоловушек ученые надеются уточнить гнездовой статус птиц, отмеченных в заповеднике, оценить успех размножения, наблюдая за гнездами с кладками и за развитием птенцов. Как и все хищные, рыбные филины – очень осторожные и пугливые птицы, и присутствие человека рядом с гнездом может вынудить птиц покинуть его, что повлечет гибель птенцов. Установка фотоловушек рядом с гнездами позволяет минимизировать фактор беспокойства филинов и, в то же время, получать ценную научную информацию.

Особое внимание Сихотэ-Алинский заповедник уделяет изучению и охране мест обитания амурского горала – здесь находится одна из крупнейших его популяций. Также как амурский тигр и рыбный филин, этот редкий вид копытных внесен в Международную Красную книгу, Красную книгу Российской Федерации и Приморского края. Его охрана предполагает слежение за изменениями численности и оценку основных факторов, влияющих на этот процесс. Однако горал до сих пор остается одним из наименее изученных видов среди горных копытных, точные данные по численности которого в разных частях ареала отсутствуют.





Амурский горал. Фото Сихотэ-Алинского заповедника.

В 2013 году в Сихотэ-Алинском заповеднике было проведено пилотное исследование и доказана возможность использования фотоловушек для учета этого животного благодаря идентификации отдельных особей по уникальному узору роговых колец на рогах горала. Учет с помощью фотоловушек, который проводится заповедником в последние два года при поддержке WWF России, позволит получить более точную, статистически подтвержденную оценку численности горала и стандартизировать учеты на разных территориях. В рамках проекта «Великолепная четверка Сихотэ-Алиня» предусмотрено также повышение эффективности контроля за нарушениями заповедного режима, что способствует снижению уровня браконьерства и даёт возможность количественно оценить антропогенное влияние на горала.

И, конечно, самый крупный самоцвет в короне сокровищ Сихотэ-Алиня – амурский тигр. Благодаря большой площади, Сихотэ-Алинский заповедник служит источником кормовых ресурсов и своеобразным «элитным детским садом» для тигров Центрального Сихотэ-Алиня. Поэтому одно из главных направлений научных исследований – мониторинг состояния местной группировки хищника. Уже 10 лет, наряду с традиционным методом зимних маршрутных учетов для оценки численности тигра в заповеднике используются фотоловушки. В этом году, благодаря поддержке WWF России, удалось увеличить не только плотность их расположения, но и территорию исследования полосатого.

«Тигры не знают границ, и понятно, что животные, которые встречаются в Сихотэ-Алинском заповеднике, особенно самцы, выходят далеко за его пределы. Для того, чтобы понимать состояние местной группировки тигров, какие процессы здесь происходят, фотоловушками необходимо охватывать как можно большую территорию. С 2014 года заповедник расширил учет тигра на территорию национального парка «Удэгейская легенда», который является соседом Сихотэ-Алинского заповедника, а в этом году по нашей совместной инициативе и при поддержке Фонда фотоловушки впервые были установлены и на территории граничащего с заповедником охотхозяйства «Сидатун», – рассказывает ст. координатор отдела Амурского филиала WWF России, к. б. н. Алексей Костыря.

Фотомониторинг позволяет получить более точные данные о численности тигра, поло-возрастном составе группировки и оценить изменения в составе и структуре группировки. Не так давно закончился демонтаж фотоловушек и сотрудники научного отдела заповедника приступили к обработке новых данных.

«По предварительной оценке, на территории Сихотэ-Алинского заповедника обитают около 22 тиров – это не только взрослые животные, но ещё и тигрята. А в национальном парке «Удэгейская легенда», тоже пока по предварительной оценке, мы идентифицировали около 6 тигров. Но эти данные не окончательные, они ещё будут уточняться», – сообщила Светлана Сутырина.

Фотоловушки от WWF, которые сейчас работают на «Великолепную четверку Сихотэ-Алиня», помогают организовать систему мониторинга за целым комплексом редких видов животных и растений заповедника.

На верхнем фото: Светлана Бондарчук (САБЗ) и Алексей Костыря (WWF) проверяют фотоловушку. Фото Елены Старостиной, WWF России.