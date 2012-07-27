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С пробками из автобусов в пунктах пропуска в Приморье пообещали разобраться
ПРИМОРЬЕ, 27 июля, ZRPRESS. В Хабаровске на очередном заседании Координационного совета при Дальневосточном территориальном управлении Росграницы обсудили состояние пассажирских и грузовых перевозок в автомобильных и смешанных пунктах пропуска через границу Российской Федерации.
Количество автотранспортных средств, следующих через автомобильные пункты пропуска Пограничный и Краскино Приморского края в праздничные дни, продолжает превышать предельно допустимые значения, определенные паспортами пунктов пропуска. На подъездах к ПП образуются большие скопления автобусов. Многочасовые ожидания приводят к недовольству граждан, нарастанию напряженности в отношениях между водителями, нередко возникают конфликтные ситуации.
Сейчас выдача АСМАП разрешений типа «В» на международные перевозки (нерегулярные пассажирские рейсы) производится без учета пропускной способности ПП, это не позволяет контролировать количество автобусов, следующих через госграницу, по каждому пункту пропуска.
Усугубляет ситуацию неупорядоченное движение нерейсовых автобусов. Автобусы нерегулярных рейсов после прохождения транспортного контроля направляются в пункты пропуска без учета действующего расписания регулярного движения, при этом зачастую нарушая его график.
К примеру, 7 июня 2012 г. прибывшие в пункт пропуска Пограничный 5 дополнительных автобусов привели к задержке прохождения трех рейсовых автобусов в среднем на 30 минут.
ДВТУ Росграницы неоднократно заявляло об этой проблеме. Вопросы рассматривались совместно с заинтересованными ведомствами и организациями с целью выработки единых подходов по урегулированию порядка въезда на пункты пропуска.
В этой связи Координационным советом при ДВТУ Росграницы рекомендовано Дальневосточному межрегиональному управлению государственного автодорожного надзора направить в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта и АСМАП предложения по внесению изменений в действующий порядок выдачи бланков разрешений типа «В» для нерегулярных автомобильных пассажирских перевозок, отработать процедуру согласования с органами, осуществляющими государственный контроль, количества выдаваемых перевозчикам бланков, а также принять меры по усилению контроля за соблюдением расписаний регулярных перевозок пассажиров автобусами, проходящих через пункты пропуска.
На заседании Координационного совета также рассмотрены вопросы о ходе обустройства реконструируемых пунктов пропуска, планируемых для обеспечения проведения саммита АТЭС-2012 в г. Владивостоке, о ходе работ по оборудованию и оснащению пунктов пропуска, предназначенных для ввоза на таможенную территорию Российской Федерации отдельных категорий товаров (специализированных пунктов пропуска), подготовке площадок для размещения мобильных инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) в функционирующих морских, автомобильных и смешанных пунктах пропуска в пределах Дальневосточного федерального округа (ДФО), а также о мероприятиях по совершенствованию функционирования пунктов пропуска на российско-китайском участке государственной границы Российской Федерации в пределах ДФО.
Заседание Координационного совета состоялось под председательством руководителя ДВТУ Росграницы Виктора Елютина.
В работе совета приняли участие представители аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в ДФО, Дальневосточной транспортной прокуратуры, а также учреждений, общественных объединений и иных организаций в ДФО, сообщили «ЗР» в пресс-службе ДВТУ Росграницы.
«Золотой Рог».
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