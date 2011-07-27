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Безработных должников по алиментам направляют на работу
В I полугодии 2011 года на исполнении в отделах судебных приставов Приморского края находилось более 21 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов, из них 594 – добровольно исполнено должниками и 4 тысячи 29 документов направлено в организации для произведения удержания из заработной платы, сообщает пресс-служба приставов.
Тем, кто по каким-либо причинам не может найти место работы, судебные приставы оказывают содействие в трудоустройстве. На основании соглашения, заключенного между Управлением Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю и Управлением государственной службы занятости населения по Приморскому краю, должники по алиментам получают право трудоустройства на предприятия Приморья.
Так, жительница Михайловского района после обращения в центр занятости получила работу в магазине. Женщина по решению суда обязана выплачивать средства на содержание 11-летней дочери, находящейся в детском доме. Однако с 2008 года уклонялась от уплаты алиментов, вела антиобщественный образ жизни, нигде не работала. После того, как судебные приставы Михайловского района направили должницу в центр занятости, женщина устроилась на работу в местный магазин. Теперь из заработной платы матери производятся удержания в счет уплаты алиментов.
Также в практике приморских судебных приставов нередки случаи обращения напрямую к работодателям за информацией о наличии вакантных мест. Справка
В 2010 году в центр занятости населения направлено 1834 должника для дальнейшего трудоустройства либо постановки на учет в качестве безработных. Из указанного количества направленных в органы ЦЗН граждан с целью трудоустройства обратилось 1225 должников. Из числа вставших на учёт в 2010 году - алименты удерживаются из пособия 843 должников, 331 должник трудоустроен.
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