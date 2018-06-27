Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко. Звание «Народный мастер Приморского края» будут присваивать талантливым и искусным ремесленникам.

По информации краевого департамента культуры, новое звание будет способствовать развитию декоративно-прикладного творчества, сохранению традиций народов Приморья.

«Звание “Народный” могут получить мастера декоративно-прикладного творчества, работающие в данном направлении не менее пяти лет и внесшие значительный вклад в сохранение и развитие этого вида творчества в Приморье», – сообщили в ведомстве.

Приморцам, желающим получить награду, необходимо предварительно зарегистрироваться в базе мастеров, заполнивформу. Звание будет присуждаться мастерам бессрочно.

Ранее к главе региона с предложением учредить такое звание обратились жители края и представители Ассамблеи народов Приморья.

«Мы предлагаем самых талантливым мастерам присваивать звание “Народный мастер”, чтобы таким образом поощрять их, вдохновлять на новое творчество», – отметила председатель общественной организации Галина Алексеева.

Андрей Тарасенко поддержал идею и дал поручение проработать этот вопрос профильным департаментам. Новая награда была разработана в короткие сроки.

Отметим, по всем вопросам, касающимся получения звания, в том числе и за помощью при внесении информации в базу мастеров Приморского края, можно обращаться по телефону: 8(423) 226-56-46.

Напомним, по инициативе Андрея Тарасенко в Приморье также будут учреждены краевые отраслевые награды – почетным журналистам, строителям, шахтерам, энергетикам, работникам агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, культуры лесного хозяйства, образования, правоохранительных органов, рыбного хозяйства, связи, социальной защиты населения, судостроения, торговли, транспорта, физической культуры и спорта.

Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)

Газета "Золотой Рог", Владивосток