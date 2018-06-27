Почта России в Приморье развивает директ-мейл

Почта России предоставляет приморскому бизнесу возможность адресной рассылки предложений товаров и услуг жителям края. О существующих инструментах для роста бизнеса рассказали эксперты Почты России представителям компаний на деловой встрече, организованной во Владивостоке при содействии Приморской торгово-промышленной палаты.

Почта России использует мировые практики оказания услуг для бизнеса и консолидированный массив адресных данных, что позволяет федеральному почтовому оператору точно выбрать аудиторию, чьим интересам будет соответствовать реклама в конверте и гарантировать высокие показатели отклика адресных маркетинговых сообщений.

Эффективность современных почтовых рассылок основана на особенностях восприятия людьми печатных сообщений, высоком уровне запоминания такой информации. Уникальность услуги директ-мейл Почты России – в принципиально новом выборе получателей с применением показательных типов поведения потребителей товаров.

Рассылки рекламных писем и каталогов не требуют наклеивания марок, стоимость доставки письма в составе пакета «Директ-мейл» значительно ниже стоимости аналогичного простого письма. Кроме того, требования к размеру отправлений для адресной рассылки гораздо более гибкие. Рекламные отправления отслеживаются на каждом этапе пересылки, при этом скорость доставки сравнима с экспресс-почтой.

По словам вице-президента Союза «Приморская торгово-промышленная палата» Виктора Шаповалова, опыт коммуникации Почты России с конечным потребителем позволяет выйти любому бизнесу на новые рынки сбыта.

Сегодня услугами Почты России в Приморье пользуются более 3 тысяч компаний. Почтовый сервис предоставляет возможность каждой организации выбрать необходимые условия обслуживания. Кроме маркетинговых рассылок почтовиками выполняются автоматизированная печать и упаковка персонифицированных документов, осуществляется доставка рекламных сообщений по принципу «Геопочты».

Узнать подробнее об услугах Почты России для бизнеса можно на сайте pochta.ru, а приморские предприниматели могут обратиться по телефону: (423) 251-09-71.

Газета "золотой рог", Владивосток