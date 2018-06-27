В Приморском крае появятся новые электрички

Глава Приморья Андрей Тарасенко в ходе рабочей поездки в Москву встретился во вторник, 26 июня, с генеральным директором – председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым. Главной темой встречи стало обновление парка пригородных электропоездов в крае.

По итогам встречи Андрей Тарасенко отметил, что после Чемпионата мира по футболу в России останется определенное количество электричек, которые планируется передать в пользование регионам.

«Мы договорились, что несколько поездов прибудут для эксплуатации в Приморье. Это позволит нам обновить свой парк электропоездов. На первом этапе нам нужно до пяти электричек», – подчеркнул врио Губернатора.

Также глава региона обсудил с руководителем «РЖД» изменения графика движения поездов и тепловозов, работающих на доставке грузов в Приморье и из края.

Еще одним из основных вопросов встречи стала перспектива строительства скоростной железной дороги между Приморьем и китайским городом Муданцзян. Ранее этот вопрос неоднократно поднимался на переговорах Андрея Тарасенко с китайскими компаниями и руководителями провинций в ходе визита главы Приморья в Китай 13-17 июня.

«Наша сторона готова к работам по проектированию и созданию колеи. Колея будет наша, уже есть автоматы, которые позволяют из одной колеи плавно переходить в нашу российскую систему. Такие примеры есть в Европе», – отметил Андрей Тарасенко.

Напомним, развитие транспортной инфраструктуры Приморского края ранее глава региона обсуждал на совещании с помощником Президента РФ Игорем Левитиным. Предполагается, что этот вопрос, а также развитие в регионе спортивной инфраструктуры, войдут в повестку заседания Президиума Госсовета, который пройдет в рамках ВЭФ-2018 в сентябре этого года под руководством Президента Владимира Путина.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)