Последние дни июня во Владивостоке будут пасмурными

В пятницу, 30 июня, возможен небольшой дождь, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

Над континентальными районами будет преобладать поле пониженного атмосферного давления, поэтому над территорией Приморья пройдет серия фронтальных разделов. Сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями различной интенсивности. Местами прогремят грозы. Температурный фон повысится на 2–5 градусов.

На побережье погоду будет формировать гребень тихоокеанского антициклона. Здесь появятся очаги тумана, временами морось. Температура воздуха ночью +7…+18 °С, днем +25…+34 °С, в прибрежных районах +16…+23 °С.

Во Владивостоке ожидается в основном облачная погода, туман, морось, ослабевающая днем. Температура воздуха ночью +13…+16 °С, днем +16…+20 °С.

Иван КРЫШАН.