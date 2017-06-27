Море, солнце и песок

Приморский край открывает новые возможности пляжного отдыха

Пляжно-рекреационное направление в Приморском крае – один из самых популярных видов отдыха среди жителей и гостей края. 15 июня в регионе официально был открыт купальный сезон, и компании Приморья, занятые в индустрии водного туризма, готовятся предложить свои услуги отдыхающим, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Одним из основных видов туристической активности в пляжно-рекреационном направлении Приморья выступает отдых на прибрежных базах. К началу сезона 2017 года их количество превысило 200. В рамках госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы» администрация края продвигает региональный турпродукт, повышая уровень узнаваемости края и попутно рекламируя игроков туристического рынка, среди которых и крупные базы отдыха. Официально работающие компании размещены на туристическом интернет-портале, поддерживающем английский, русский, корейский, японский и китайский языки. Здесь есть интерактивная карта Приморского края, и гость из АТР может легко узнать информацию как о средствах размещения, так и об услугах, которые они предоставляют.





Перебазирование Приморья

В настоящее время растет количество туристов, предпочитающих не дикий отдых с палатками, а домики со всеми удобствами: кондиционерами, хорошей отделкой, вплоть до москитной сетки на окнах даже в приморской зоне, где комаров никогда не было. Все это провоцирует изменения рынка баз отдыха не только на количественном, но и на качественном уровне. Все больше появляется игроков с высоким сервисом, что способствует и росту сервиса среди более мелких игроков. Становится понятно, что неустроенным базам отдыха в конкурентной борьбе уже не выиграть.

Обратной стороной этого процесса становится неконкурентная по сравнению с другими регионами ценовая политика. Из-за высоких тарифов и необходимости содержать базы в холодное время года, в бархатный сезон предприниматели стремятся не только покрыть расходы, но и заработать. «Себестоимость бизнеса высока, и от сезонности не уйти, поэтому и снижения цен ждать не придется, – говорит менеджер одной из приморских баз отдыха Алена ПОПОВА. – Впрочем, игроки приморского рынка к этому и не стремятся: во-первых, перед соседними регионами у нас есть большое преимущество - теплое море, которое и привлекает других дальневосточников, а во-вторых, есть стабильный поток азиатских туристов, которых высокие цены совершенно не смущают».

Владивосток под парусом

Но кроме отдыха в домиках на побережье Приморский край может предложить и другие виды активности, связанные с морем. Например, парусный спорт. «Парусный спорт как туристическое направление разделяется на несколько видов, – поделился начальник гавани яхт-клуба «Семь футов» Илья ЕРМАКОВ. – Первый – это предоставление плавсредств в аренду. Благодаря таким услугам география морских прогулок туристов значительно расширяется: появляется возможность выйти к островам, изучить акваторию бухт, которые недоступны автопутешественникам. Туристы смогут насладиться красотой более 10 островов, а также зайти на территорию Морского биосферного заповедника, предварительно получив пропуск.

Второй вид также доступен не только профессиональным яхтсменам, но и любителям парусного спорта. Последние несколько лет во Владивостоке активно развиваются любительские регаты, принять участие в которых может каждый желающий. Даже человек без опыта путешествий на яхте может стать участником гонки и ощутить адреналин, который получают профессионалы. На борту судна, участвующего в таком заплыве, находятся один опытный шкипер, который управляет яхтой, и четыре человека, которые только в рамках гонок познакомились с этим видом спорта. Для новичков есть теоретическая часть, в которой они получают информацию о том, что ждет их в море, а также тренировочные заезды».

В отличие от многих других туристических услуг, парусный спорт больше привлекает россиян, чем азиатских гостей. Последние ограничивают свое знакомство с водными просторами Приморья морской прогулкой. Илья Ермаков связывает это с ментальными различиями. «Большинство корейцев и китайцев даже не умеют плавать, у них это не считается популярной вещью. Они не загорают, не плавают, и такой вид отдыха их абсолютно не цепляет, – отметил начальник гавани. – А вот у россиян интерес к парусному спорту растет. Разрушается стереотип о том, что яхтинг – дорогое удовольствие, доступное исключительно владельцам таких плавсредств. Теперь во Владивостоке можно попробовать себя в роли яхтсмена, и при этом заплатить небольшие деньги. Это привлекает и местных жителей, и гостей из других регионов».

На глубине Японского моря

Еще одним направлением водного отдыха в регионе становится дайвинг. Несмотря на то, что Приморье не может похвастаться теплыми водами тропических широт, в глубинах Японского моря туристы могут обнаружить много интересного. «В Приморском крае дайвер сталкивается с таким разнообразием морской флоры и фауны, которое не встретишь в южных морях. Одних только промысловых видов рыб здесь водится более 200, а знаменитых гигантских осьминогов Дофлейна, помимо Японского моря, можно встретить только на Аляске», – рассказал директор водолазного центра DivePrim Сергей СЕМЕНЕНКО.

И в этом виде отдыха туристический поток ограничивает короткий сезон, а также температурный режим морской воды. Даже в начале лета температура на поверхности колеблется в районе 12 градусов, а на глубине 30 м опускается до 4. Чтобы дайвер не чувствовал холода, ему потребуется специальное оборудование, стоимость которого очень высока, и здесь, в отличие от парусного спорта, интерес россиян падает. «Последние два года мы отмечаем снижение количества российских туристов, занимающихся дайвингом, – поделился Семененко. – Скорее всего, россияне просто не могут оплачивать данную услугу, и такая тенденция регистрируется во всем мире, не только во Владивостоке. Зато китайцы начинают более активно интересоваться дайвингом – об этом также свидетельствует опыт мировых дайв-центров. Теперь перед компаниями Владивостока стоит сложная задача – переключиться на азиатский турпоток и предоставить качественные услуги таким туристам. Мы также стараемся переориентироваться, но языковой барьер серьезно тормозит этот процесс. Впрочем, находить выход из этого положения необходимо: российский турпоток уже не может приносить достаточно денег».

По словам директора обучающего центра DivePrim Ирины ГЛОТОВОЙ, развитие дайвинга на Дальнем Востоке также тормозит несоответствие уровня сервиса и цен. «В нашем регионе дайвинг скорее дикий: практически все обучающие базы больше похожи на лагеря, и благ цивилизаций там явно не хватает, – говорит Глотова. – А цены не соответствуют такому уровню, и здесь нужно четко понимать, что клиенты хотят соразмерности. Кого-то может просто отпугнуть перспектива проживания в деревянных домиках соизмеримая по стоимости с отдыхом за границей. И если мы хотим развивать туристическое направление в России, этот дисбаланс необходимо устранять».

Событие притягивает туристов

Помимо услуг, которые могут предоставить компании Приморского края туристам, еще одним привлекательным магнитом выступают профильные мероприятия, которые при грамотной организации привлекают тысячи путешественников. К таким событиям можно отнести ежегодный чемпионат мира по ралли-рейду на аквабайках «Русский Гран При». В 2015 году соревнование проходило в рамках фестиваля «Лето на Русском», программа которого включала не только водный спорт, но и культурные мероприятия. В тот год фестиваль посетило более 30 тыс. участников и зрителей из десятков стран мира.

Не менее массовым туристическим событием выступает и традиционное Boat Show, проходящее на базе яхт-клуба «Семь футов», которое в этом году объединилось с ТТФ. «Boat Show прошло в девятый раз, и мероприятие посетило около 5000 человек. Безусловно, последнее время администрация края много внимания уделяет нашей отрасли, и именно власти стали инициаторами нашего объединения, оказали помощь в организации выставки. Благодаря этому событию мы продвигаем не только яхтенный спорт, но и Приморский край, – уверен Илья Ермаков. – С этой же целью мы каждый год проводим международные регаты, в том числе и в рамках ВЭФ».

О том, чтобы внести свой вклад в событийный туризм Приморского края, задумывается и дайвинг-сообщество. «У нас ежегодно проходит открытие и закрытие сезона в популярном у туристов месте – Андреевке, – поделилась Ирина Глотова. – И даже сейчас это событие привлекает не только дайверов, но и обычных туристов, только пока этот поток не массовый. На мой взгляд, чтобы изменить это, придется поменять некоторые акценты в организации, и я думаю, что в скором времени дайверское сообщество к этому придет».

КСТАТИ

Последние несколько лет эксперты отмечают, что рынок баз отдыха в Приморье стремительно меняется, и главным драйвером изменений стал не только увеличивающийся туристический поток, но и изменившиеся требования отдыхающих.

- У нас растет поток иностранных туристов, которые предъявляют повышенные требования к комфорту, – отмечает менеджер одной из приморских баз отдыха Алена ПОПОВА. – Впрочем, и сами российские туристы, побывав в других странах, требуют высокого качества сервиса. Приходится соответствовать запросам и тех, и других.

На фото: Пляжный сезон в Приморье недолог, но насыщен.

Фото Ивана КРЫШАНА.