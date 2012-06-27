А.ЕПИХОВ,замначальника УФСКН РФ по ПК: Каждый сбытчик наркотиков будет «примерно наказан»

26 июня весь мир традиционно отметил Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Дата была определена Генеральной Ассамблеей ООН еще 25 лет назад - в 1987 году.

Для Приморья проблема наркомании по ряду исторических, географических и экономических особенностей края всегда была очень острой. Еще в 1910 году Приамурский генерал-губернатор П. УНТЕРБЕРГЕР повелел «примерно наказывать» содержателей опиумокурилен.

Как сегодня обстоит дело с распространением наркомании в Приморском крае, какие меры предпринимаются для решения этой проблемы? Об этом в интервью корр. «ЗР» рассказал Аркадий ЕПИХОВ, заместитель начальника Управления ФСКН России по Приморскому краю, полковник полиции.

- 9 лет назад, когда органы наркоконтроля только начинали свою работу, в Приморском крае состояло на учете 11500 больных наркоманией, уровень наркозаболеваемости в 2,5 раза превышал среднеросскийские показатели. 13% от всех регистрируемых в Приморье преступлений составляли дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков. За эти годы, в целом, удалось выстроить систему профилактической работы. Сегодня мы работаем в тесном взаимодействии с органами государственной власти всех уровней, правоохранительными органами, общественными организациями под эгидой краевой антинаркотической комиссии, возглавляемой губернатором Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ. Принята и действует долгосрочная краевая целевая программа «Приморье без наркотиков», рассчитанная на 2011-2015 годы. Большую поддержку наркополицейским в проведении профилактики наркомании и популяризации здорового образа жизни оказывают средства массовой информации. Активные совместные действия позволили в определенной степени стабилизировать наркообстановку, существенно снизить количество больных наркоманией. За прошедшие 9 лет их количество уменьшилось на 27%, в том числе, наблюдается снижение на 81% числа больных наркоманией среди подростков. Сегодня есть понимание проблемы, есть воля к ее решению. Но говорить о том, что достигнут коренной перелом, пока рано. Эти первые результаты требуют серьезного подкрепления дальнейшими действиями.



Досье "ЗР"



За прошедшие 9 лет с момента основания (с июля 2003 г. по июнь 2012 г.) наркополицией Приморского края проведена большая работа по оздоровлению наркообстановки: ликвидированы сотни наркопритонов и 3000 точек сбыта, десятки ОПГ и шесть преступных сообществ. Раскрыто 11,6 тыс. наркопреступлений. К уголовной ответственности привлечено более 5 тыс. лиц. Проведено более 10 тыс. профилактических мероприятий и акций. Наиболее успешными среди них стали: «Сообщи, где торгуют смертью», «Мак», «Барьер», «Канал», «Территория безопасности» и др.

- Что вызывает особую тревогу?

- Во-первых, посмотрите, кто составляет основной контингент больных наркоманией – это мужчины от 18 до 39 лет. Это наиболее трудоспособный возраст. Они не только выпали из социальной, экономической жизни, - распространение наркомании тянет за собой высокий уровень преступности. Накануне на базе нашего управления прошел круглый стол по проблемам демографии, алкоголизма и наркомании, организованный при поддержке Владивостокской Епархии, органов власти, общественных организаций. Озвученные данные еще раз подтвердили остроту проблемы. Тут и генофонд, и демография, и экономика, и социальная обстановка. Неслучайно, руководством страны наркобизнес и связанная с ним преступность были обозначены в ряду серьезных угроз безопасности России.

- Наркомания среди подростков идет на спад?

- Да, удалось значительно снизить наркозаболеваемость среди несовершеннолетних – у нас теперь это единичные случаи. Но по результатам соцопросов и мониторинга наркоситуации, проведенным в рамках программы «Приморье без наркотиков», каждый пятый студент системы среднего и высшего образования и около 10% школьников пробовали наркотики. И хотя в целом уровень латентного потребления наркотических средств постепенно снижается, все равно, это очень высокие цифры. Тем более, что на рынке постоянно появляются новые виды синтетических, так называемых дизайнерских наркотиков. До 40 новых наименований в год! Они рассчитаны прежде всего на молодежь. Значит, нужно пересматривать меры профилактики с учетом новых вызовов наркобизнеса.

- Наркоман – всегда потенциальный преступник?

- Только за прошлый год всеми правоохранительными органами в Приморье было изъято свыше трех тонн наркотических средств. Это серьезный удар по наркобизнесу. Но наркодельцы налаживают новые каналы сбыта, ищут возможности ввоза наркотических средств в наш край. Раз есть спрос – будет и предложение. Каждый день мы получаем от трех до 20 сообщений на «телефон доверия» и интерактивную карту.

В подавляющем большинстве это сообщения о наркопритонах и местах сбыта. Свыше 60% преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сегодня совершают лица, которые уже привлекались к уголовной ответственности, как по нашим статьям, так и за грабежи, разбои, кражи. Так что высокий уровень преступности и наркомании – это взаимообусловленные вещи. Дело «чуркинского маньяка», которого больше месяца искали и граждане, и полиция, думаю у всех на слуху. И кто это совершал? Тоже потребитель наркотиков.

Есть и другая сторона проблемы. Очень много фактов, когда потребители наркотиков работают на предприятиях, где их неадекватные действия могут иметь катастрофические последствия. Уже были факты когда задерживали и водителей бензовоза в состоянии наркотического опьянения, и работников социально важных и потенциально опасных объектов. Один из последних фактов – житель Владивостока, потребитель героина, подозреваемый в содержании притона в районе ул.3-й Рабочей – сварщик. Он, не стесняясь, с гордостью, говорит на камеру, что да, бывает, и под кайфом работаю… Неслучайно тестирование на наркотики, в частности, при приеме на госслужбу, обсуждалось на прошедших недавно парламентских слушаниях Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы РФ и ФСКН России по вопросам совершенствования антинаркотического законодательства.

- Кстати, про выявление наркоманов. В прошлом году много говорили про тестирование школьников...

- За последние два года в целом увеличилось количество лиц, взятых на профилактический учет. Это обусловлено повышением уровня выявляемости и постановки на учет латентных (т.е. скрытых) потребителей наркотиков. Только в 2011 г. было выявлено свыше 1200 таких лиц. Что касается тестирования учащихся - это был пробный проект, и он показал свою эффективность. В Приморском крае благодаря проведенной разъяснительной работе (и здесь я должен сказать большое спасибо в том числе журналистскому сообществу) более 4 тысяч учащихся прошли добровольное тестирование, мы получили чуть более 20 положительных результатов, в основном среди студентов среднего и высшего образования. Этот опыт будет продолжен. И не нужно бояться таких тестов – система их проведения исключает «утечку информации» об учениках, чьи тесты дали положительный результат, зато позволяет помочь таким ребятам вовремя, до той стадии, когда еще не наступила психологическая и физическая зависимость от наркотика…

- А что делать с наркоманами – лечить? Но, говорят, процент вылечившихся очень низкий...

- Во Владивостоке свыше 800 человек в 2011 г. прошли стационарное лечение от наркомании, почти 500 из них находились на реабилитации в Краевом наркологическом диспансере, но только 286 успешно закончили курс реабилитации. И здесь встает проблема мотивации, удержания наркобольных на реабилитационных программах. ФСКН России выступает за введение альтернативной формы лечения, и сегодня эта норма уже действует.

Осужденному к лишению свободы, признанному больным наркоманией, совершившему впервые преступления небольшой тяжести (предусмотренное ч.1 ст. 228, ч. 1 ст.231, ст 233 УК) суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения. После прохождения курса лечения и (при наличии объективно подтвержденной ремиссии не менее двух лет), суд освобождает осужденного, признанного больным наркоманией, от отбывания наказания или оставшейся его части. Но если он будет уклоняться от лечения и реабилитации, его после предупреждения отправят отбывать наказание. Норма начала действовать с 1 января нынешнего года. Согласитесь, это реальная мера, которая не только поможет вернуть наркомана в общество, но и будет способствовать снижению рецидива наркопреступлений.

- Где в Приморье можно пройти реабилитацию?

- Система реабилитационных центров сейчас активно развивается, особенно усилиями общественных организаций и объединений. Наряду с медучреждениями, действующими при КНД, могу назвать реабилитационный центр во имя Святого Праведного Иоанна Кронштадтского. Он имеет уже четыре отделения в разных районах Приморского края. Проблем в этой сфере пока больше, чем готовых решений. Еще нет единых критериев оценки эффективности деятельности реабилитационных центров, есть проблемы с восстановлением документов наркоманов, последующим трудоустройством, мотивацией работодателей и т.д. Не случайно на прошедших парламентских слушаниях, о которых я уже упоминал, более половины вопросов, касалось именно проблемы реабилитации бывших наркоманов и их трудоустройства. Решая совместно эти вопросы, мы поможем не только им, но и себе, ведь 68% наркопреступлений совершают лица, не имеющие постоянного источника доходов.

- А может лучшая профилактика – это как в Китае, тюрьма пожизненно или смертная казнь?

- Неотвратимость наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, – это очень важный момент. И хочу отметить, что в последние годы суды стали гораздо строже относиться к наркоторговцам. Свыше 70% приговоров, вынесенных судами Приморского края по материалам органов наркоконтроля, предусматривают меру наказания, связанную с реальным лишением свободы. Конечно, в определенной степени это связано и с категорией дел, расследуемых органами наркоконтроля – в основной своей части наркополиция занимается организованными формами наркопреступности, теми, кто стоит за спиной мелких наркоторговцев, кто организует каналы поставки наркотиков в край и разветвленные сети по сбыту наркотических средств. Причем Уголовный кодекс не разграничивает, сбывал ты «химку» или героин – наказание одинаково сурово. Это еще раз подчеркивает опасность самого распространения наркотических средств, независимо от их вида. Поэтому люди не просто имеют право знать, на сколько осуждены лица, сбывавшие наркотическую отраву, это ведь еще и хорошая профилактическая мера, если каждый будет видеть на наглядных, реальных примерах, что за торговлю наркотиками сбытчик все равно будет задержан, осужден и остаток жизни или лучшие свои годы проведет в тюрьме. В следующем году вступают в силу изменения в законодательство, по которым судам будет предоставлено право за особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, назначать наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".