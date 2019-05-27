МЧС: Приморье готовится к двухдневному удару стихии

Приморские спасатели предупреждают о непогоде



Приморгидромет подтвердил штормовое предупреждение на 27 и 28 мая. Службы жизнеобеспечения края готовятся к возможному удару стихии.



Как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, в связи со смещением активного атмосферного фронта вечером 27 мая местами в западной половине края, ночью и утром 28 мая на большей территории Приморья ожидается сильный дождь с количеством осадков от 15 до 45 миллиметров за 12 часов и менее. В отдельных районах – очень сильный дождь с количеством до 50 миллиметров и более за 12 часов и менее.



«Во Владивостоке вечером 27 мая и ночью 28 мая пройдет сильный дождь с количеством осадков от 15 до 49 миллиметров за 12 часов и менее. Дожди будут сопровождаться грозами, усилением ветра до 17-22 метров в секунду, у мысов побережья порывами до 27 метров в секунду», – уточнили в ведомстве.



По прогнозам синоптиков, на реках Приморья и озере Ханка возможно формирование дождевых паводков с подъемом уровня на 0,7-1,5 метра, на реках бассейнов реки Уссури – до 0,7 метра. Наиболее паводкоопасные районы с возможными резкими подъемами уровня воды на малых водотоках и подтоплениями низких мест – Хасанский, Октябрьский, Спасский, Чугуевский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский и Ольгинский районы, Уссурийский городской округ.



В связи с предполагаемой непогодой, спасательные и аварийные службы Приморья готовы к оперативному реагированию в случае возникновения ЧС.



Специалисты рекомендуют жителям и гостям региона во время непогоды отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых, охоту и рыбалку.



При угрозе подтопления необходимо:



– заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации;



– уложить в рюкзак документы, необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды, зарядные устройства, фонарик, лекарственные препараты;



– принять предупредительные меры – создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;



– очистить от мусора водосбросные канавы в районе вашего дома;



– закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предупреждения поступления наружных поверхностных вод;



– освободить подвалы от имущества и продовольствия;



– поднять ценные вещи, приборы и предметы мебели на возвышенность, вторые этажи или чердаки;



– предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;



– заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.



Если объявлена эвакуация населения:



– не пытайтесь ее избежать, воспользуйтесь советами оперативных служб и спасателей, прибывших для оказания помощи населению, попавшего в зону подтопления;



– перед уходом из жилища выключите газ, электричество, погасите огонь в печах, необходимые вещи перенесите на чердак;



– окна и двери первого этажа лучше не только закрыть, но и забить досками



– не поддавайтесь панике.



После ухода воды:



– перед тем, как войти в здание или дом проверьте, не угрожает ли оно падением какого-либо предмета;



– проветрите помещения и просушите вещи;



– не включайте электроосвещение, электроприборы до полного просыхания проводки;



– не включайте, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения;



– проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов;



– не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой;



– организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.



В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону: 101.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.