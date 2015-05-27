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Во Владивостоке "ливневку" отремонтируют и зарешечат
Во Владивостоке продолжаются работы по промывке и ремонту сетей ливневой канализации, установке люков и решеток взамен украденных.
Как сообщили «Золотому Рогу» в отделе инженерных коммуникаций администрации города, работы по установке новых ливневых решеток и люков проводятся в ежедневном режиме. В числе последних объектов, где были вновь установлены ливневые решетки и люки, стали - ул. Жигура, 19, Калинина, 227, Петра Великого, 3, Светланская, 89 и 69, Анны Щетининой, 1, Русская, 87, Верхнепортовая, 12, Фадеева, 4, Светланская, 13 и ряд других адресов. Отметим, что в этом году в разных районах города уже установлено около 180 новых решеток и порядка 40 люков.
Также продолжаются работы по ремонту сетей ливневой канализации. К настоящему времени завершены работы на ул. Воропаева (в районе лицея №41), проспекте «Красного знамени», 59, ул. Светланской, 108, Военном шоссе, 31 и др.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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