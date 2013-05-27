В Приморье за продажу пива ребенку продавец оштрафован на 30 тыс. рублей

В Надеждинском районе Приморского края продавец продала банку пива несовершеннолетнему ребенку и получила административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Гражданка К, зная о запрете продажи алкоголя несовершеннолетним, продала юному покупателю пиво, тем самым нарушив п. 4 ст. 2 ФЗ № 11 «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе».

В результате судебного разбирательства она была признана виновной в совершении административного правонарушения и ей было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Стоит отметить, что неуплата административного штрафа в срок влечет к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, в виде наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток. Об этом и была предупреждена гражданка К.

Как только исполнительный лист о взыскании штрафа с безответственного продавца поступил на исполнение в отдел службы судебных приставов по Надеждинскому району, судебным приставом было возбуждено исполнительное производство и направлено уведомление о возбуждении исполнительного производства гражданке К.. Получив его, она незамедлительно оплатила половину штрафа.

В связи с тем, что 30 тысяч рублей оказались слишком существенной суммой для должника - продавца, последняя обратилась в суд о рассрочке исполнения. Заявление гражданки К. было рассмотрено и удовлетворено. Должнику была предоставлена рассрочка уплаты оставшейся суммы штрафа сроком на 3 месяца, сообщила пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.