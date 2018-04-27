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Во Владивостоке с помощью новинки Instax создали фотокарту столицы Приморья

27 Апреля 2018, 16:00 | Приморье

Компания FUJIFILM представила во Владивостоке новый принтер Instax Share SP-3, который распечатает фотографию прямо со смартфона и камеры Fujifilm серии X.

Новинка Instax позволяет печатать фотокарточки в квадратном формате, использовать шаблоны, фильтры и создавать коллажи, что открывает мир новых возможностей для творчества.

Презентация нового принтера Instax Share SP-3 прошла 26 апреля в Old Fashion Bar при поддержке агентства Eddison (Владивосток).

 


 

 
 

 

На мероприятии отметились все модели линейки Instax — демозона всегда самое популярное место вечеринок бренда.

 


 

Приглашенные журналисты, блогеры и фотографы на протяжении всего вечера печатали любимые снимки с помощью новинки Instax Share SP-3 и фотографировались на камеры Instax.

 


 

Досье "Золотого Рога": Instax – линейка камер моментальной печати компании  FUJIFILM. Камеры моментальной печати позволяют делать фотографии в любом месте и в любое время и сразу делиться ими с друзьями. Печать фотокарточки происходит сразу после нажатие на спуск затвора, а проявляется снимок в течение пары минут. Instax – это идеальный подарок для себя и друзей, неизменный участник семейных праздников и вечеринок и помощник в путешествии.  Все о InstaxFamily на сайте www.instaxmini.ru

 

 

 

 

Финальной точкой мероприятия стало создание карты Владивостока из фотокарточек Instax, на которой каждый гость смог разместить свою любимую фотографию.

 


 

Бар стал вторым по популярности местом вечера — ведь именно там гости вечеринки могли попробовать камеры «на вкус». Выбрать напиток можно было из 8 авторских коктейлей, которые носили имена и были вдохновлены самыми популярными моделями линейки Instax.

В 2018 году Instax закрепляет за собой статус мирового тренда, а Instax Share SP-3 становится новым помощником высокого качества. Все модели линейки Instax и последние новости бренда доступны на официальном сайте www.instaxmini.ru и в социальных сетях.

Автор фото - Марина Божко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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