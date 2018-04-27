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Во Владивостоке моментально отпечатали selfie города
Владивосток пока уступает Южно-Сахалинску и Хабаровску в освоении Instax
Компания FUJIFILM представила во Владивостоке новый принтер Instax Share SP-3, который распечатает фотографию прямо со смартфона и камеры Fujifilm серии X. Новинка Instax позволяет делать фото в квадратном формате, использовать шаблоны, фильтры и создавать коллажи.
"Принтер Instax Share SP-3 и вся линейка камер представлена на Дальнем Востоке у нашего партнера - компании DNS. Активнее всего идут продажи в Южно-Сахалинске и Хабаровске, Владивосток пока отстает. У нас есть свои фанаты, основная аудитория - молодежь от 18 до 28 лет", - рассказал Кирилл Мартынов, представитель линейки Instax и компании FUJIFILM в России.
Досье "Золотого Рога": В 2018 году Instax закрепляет за собой статус мирового тренда, а Instax Share SP-3 становится новым помощником высокого качества. Все модели линейки Instax и последние новости бренда доступны на официальном сайте www.instaxmini.ru и в социальных сетях.
Презентация нового принтера Instax Share SP-3 прошла 26 апреля в Old Fashion Bar при поддержке агентства Eddison (Владивосток).
На мероприятии отметились все модели линейки Instax — демозона всегда самое популярное место вечеринок бренда.
Приглашенные журналисты, блогеры и фотографы на протяжении всего вечера печатали любимые снимки с помощью новинки Instax Share SP-3 и фотографировались на камеры Instax.
Бар стал вторым по популярности местом вечера — ведь именно там гости вечеринки могли попробовать камеры «на вкус». Выбрать напиток можно было из 8 авторских коктейлей, которые носили имена и были вдохновлены самыми популярными моделями линейки Instax.
Досье "Золотого Рога": Instax – линейка камер моментальной печати компании FUJIFILM. Камеры моментальной печати позволяют делать фотографии в любом месте и в любое время и сразу делиться ими с друзьями. Печать фотокарточки происходит сразу после нажатие на спуск затвора, а проявляется снимок в течение пары минут. Instax – это идеальный подарок для себя и друзей, неизменный участник семейных праздников и вечеринок и помощник в путешествии.
Автор фото - Марина Божко.
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