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В Приморье сдан в эксплуатацию мост
Его открытия ждали жители сразу нескольких районов
В Кавалерово завершены работы по ремонту моста на остановке Больничная, которые были начаты еще в прошлом году в рамках программы по ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок». Прошлой осенью работы по асфальтированию моста были приостановлены из-за холодов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Отсутствие второго транспортного моста в поселке негативно сказалось на передвижении транспорта, вынужденного передвигаться по единственному в Кавалерово Корейскому мосту, привело к перегруженности основной транспортной магистрали по ул. Арсеньева.
В этом году с наступлением тепла дорожники заасфальтировали мост на Больничной буквально за пару дней. Состоялось торжественное открытие моста с перерезанием красной ленточки. Теперь у кавалеровцев – два основных моста для пересечения речки Кавалеровки.
Татьяна КУРОЧКИНА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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