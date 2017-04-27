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В Приморье повысят зарплаты

27 Апреля 2017, 18:26 | Приморье

Средняя зарплата в бюджетных организациях Приморья выросла в 2016 году почти на 7%. Об этом сообщили на очередном заседании Администрации Приморского края под председательством Губернатора Владимира Миклушевского, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как доложила директор краевого департамента труда и социального развития Лилия Лаврентьева, в Приморье достигнуты все показатели по майским Указам Президента РФ, направленных на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Утвержденные дорожными картами параметры заработной платы «укладываются» в допустимое на 5% отклонение.

«По официальным данным Приморскстата, в 2016 году средняя заработная плата в организациях края составила 36106,1 рубль. Рост к уровню 2015 году – 6,8%», – отметила она.

При этом Лилия Лаврентьева подчеркнула, что на 2017 год дополнительная потребность средств на повышение заработной платы предусмотрена в полном объеме.

«Из консолидированного бюджета, средств ОМС и внебюджетной деятельности на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы Приморского края предусмотрено 1,323 миллиона рублей», – добавила руководитель департамента.

В своем докладе Лилия Лаврентьева также отметила, что некоторые муниципалитеты в прошлом году превысили целевые показатели в сфере образования.

Губернатор Владимир Миклушевский заявил, что завышать реальные показатели нельзя. Краевому департаменту образования и науки нужно внимательно проводить анализ показателей в муниципалитетах.

«Нужно придерживаться целевых показателей. Об этом не раз говорилось на совещании у вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец», – подчеркнул Губернатор.

Глава Приморья акцентировал внимание, что повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – Указ Президента РФ и его необходимо исполнять.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: медицина  бюджет  зарплата  миклушевский  муниципалитет  образование  статистика  приморье 



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