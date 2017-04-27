Жителей Приморья приглашают на субботник по благоустройству памятников героям Великой Отечественной Войны

Во всех муниципалитетах Приморья в эту субботу, 29 апреля, пройдет субботник по благоустройству захоронений и мемориалов воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Принять участие в этом важном деле может любой житель края.

Проект «Историческая память» реализуется по инициативе Губернатора Приморья Владимира Миклушевского с 2013 года. За эти годы удалось проделать большую работу – приведены в порядок 492 объекта, посвященных событиям Великой Отечественной войны, 121 из них – объекты культурного наследия, это мемориальные комплексы, монументы, братские и одиночные захоронения.

Именно тогда в крае была заложена традиция – ежегодно в апреле в рамках «Недели памяти» проводится уборка памятников и мемориалов героям Великой Отечественной Войны. Участие в таких субботниках принимает и глава региона Владимир Миклушевский.

Как рассказали в департаменте внутренней политики, в эту субботу, 29 апреля, помимо главы региона в благоустройстве памятников и мемориалов примут участие вице-губернаторы, депутаты Законодательного Собрания, а также главы городов и районов края, руководители учреждений и воспитанники патриотических клубов, волонтеры.

Еще в 2015 году глава региона взял шефство над памятником Герою СССР Петру Овчинникову, который получил Звезду Героя за подвиг, закрыв собой амбразуру японского дота. Владимир Миклушевский предложил всем последовать его примеру.

«Это ведь не сложно, купить банку краски, взять в кисточку и пойти самому что-то покрасить. Ведь мы не просто восстанавливаем памятники – это дань уважения всем ветеранам и погибшим воинам. А также огромный вклад в воспитание подрастающего поколения», – считает Губернатор.

Заместители главы региона, главы городов и районов, депутаты, представители различных партий, школьники, студенты, волонтеры и общественники с большим энтузиазмом откликнулись на предложение Губернатора. Большинство памятников, расположенных в крае, уже нашли своих шефов. А кто-то взял на себя обязательства по уходу сразу за несколькими монументами на территории своих округов.

Так, в эти выходные вице-губернатор Денис Бочкарев примет участие в субботнике в Михайловском районе, заместитель главы региона Павел Серебряков – в Лесозаводске, вице-губернатор Илья Ковалев – на острове Русский, Евгений Вишняков – в село Владимиро-Александровское Партизанского района, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Депутаты Законодательного Собрания и главы районов благоустроят памятники и мемориалы в Спасске-Дальнем, Уссурийске, Находке, Шкотовском, Хорольском, Пожарском, Красноармейском и других территориях края. Так, например, Татьяна Косьяненко примет участие в уборке монумента воинам-землякам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны, а Игорь Чемерис поедет в поселок Заводской Ханкайского района.

Напомним, цель проекта «Историческая память» – привести в порядок все бесхозные памятники Героям на территории Приморья.

Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Газета "Золотой Рог", Владивосток