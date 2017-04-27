Селянин вез мясо и овощи на продажу в куче мусора

Селянин из Чугуевского района Приморья вез на продажу в п. Терней без малого 700 кг мяса, овощей и мороженого в условиях, не позволяющих довезти товар до потребителя в качественном состоянии. Вся продукция перевозилась в грязном фургоне вместе с мусором ещё и с нарушением температурного режима, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Грузовик – рефрижератор, следовавший из села Чугуевка в поселок Терней Приморского края, был остановлен на посту ДПС практически в конечной точке своего маршрута. При осмотре кузова инспекторы установили, что вся продукция перевозится с нарушениями ветеринарно-санитарных правил и технического регламента Таможенного Союза.

355 кг замороженного мяса в ассортименте, 130 кг свежих овощей, 130 кг мороженого и 50 кг теста чугуевский водитель вез в Терней на реализацию. Несмотря на наличие сопроводительной документации, подтверждающей качество и безопасность продуктов, говорить о том, что товар соответствует статусу «качественного» не приходится. «Заморозка» и овощи перевозились на расстояние в 366 км при температуре 0°, что подходит овощам, но неприемлемо для мороженого и мяса.

Кроме того, санитарное состояние фургона также не соответствовало нормам. Согласно санитарно-ветеринарным правилам, транспорт, перевозящий мясо и другие продукты должен ежедневно очищаться и проходить профилактическую дезинфекцию. Грязь и мусор, которые увидели инспекторы в фургоне красноречиво свидетельствовали о том, что дезинфекцией тут даже не пахло.

Дело об административном правонарушении по двум статьям КоАП находится на рассмотрении в Управлении Россельхознадзора. Чугуевского водителя ждет штраф от 1500 до 3000 рублей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток