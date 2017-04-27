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Приморский край опережает остальные регионы России по скорости оформления земельного участка
Процесс оформления земельного участка в рамках закона о дальневосточном гектаре в Приморье занимает 53 дня. Это лучший показатель в стране. Об этом заявил Губернатор Владимир Миклушевский на комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Приморском крае.
И.о. директора краевого департамента земельных и имущественных отношений Илья Терехов в своем докладе сообщил, что по состоянию на 14 марта 2017 года в Приморский край поступило более 33 тысяч заявлений на оформление гектара.
«Наибольшее количество заявлений поступает на территорию Хасанского, Партизанского, Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов. Информационная система позволяет максимально прозрачно реализовать процедуру предоставления земельных участков, минимизируя фактор взаимодействия гражданина с чиновниками», – доложил он.
В своем докладе Илья Терехов также добавил, что с начала реализации закона, появились различные фонды и фирмы, которые за определенные суммы обещают оформить земельные участки под дальневосточный гектар.
Губернатор Владимир Миклушевский отметил, что среди таких фондов и фирм могут быть и мошенники, деятельность которых нужно пресекать, привлекая прокуратуру.
«Нам не нужны никакие фонды. Через уполномоченные органы, МФЦ можно бесплатно и оперативно оформить земельный участок под дальневосточный гектар. На недавнем совещании у вице-премьера Юрия Трутнева отметили, что сейчас оформление земельного участка в Приморье – 53 дня. Для примера в стране этот процесс занимает – 2-2,5 года, а в Москве – 3 года», – заявил глава региона.
Губернатор подчеркнул, что реализация закона о дальневосточном гектаре важна как для Приморского края, так и для всего Дальнего Востока. Поэтому процедуры выдачи земельных участков должны быть максимально прозрачными и открытыми для граждан, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Отметим, подать заявку и получить консультационную помощь по оформлению дальневосточного гектара приморцы могут в любом отделении МФЦ «Мои документы».
Напомним, федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу с 1 июня 2016 года. Каждый житель России может получить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье. Процедура оформления участка серьезным образом упрощена – необходимо выполнить семь шагов.
«Для нас важно, чтобы в Приморье стало больше жителей – это повлияет в целом на развитие региона. Уполномоченные органы стараются точечно работать с каждым заявителем: помогают корректировать границы, оказывать консультационную помощь и поддержку в специально созданном центре поддержки и МФЦ. В особо востребованных районах организована работа в выходные и праздничные дни, в краевых органах увеличен штат сотрудников», – сообщил Владимир Миклушевский.
Справочно: Центр поддержки получателей дальневосточного гектара работает ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 14, 1 этаж.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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