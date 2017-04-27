Лжепенсионерка в Приморье получила около 1 млн рублей с пенсионного фонда

Суд приговорил ее за содеянное к полутора года лишения свободы условно, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края

В Приморье вынесен приговор местной жительнице, незаконно обогатившейся почти на миллион рублей за счет средств пенсионного фонда. Фигурантка совершила преступление, воспользовавшись найденными на улице документами (гражданский паспорт и дубликат трудовой книжки) незнакомого ей лица.

В силу специфики своей работы - инспектора отдела кадров на крупном предприятии, она знала процедуру оформления назначения пенсии по достижении пенсионного возраста.

С целью незаконного получения денежных средств фигурантка подделала и предоставила в Управление социальной защиты населения администрации Находкинского городского округа необходимые сведения и заявления от имени лица, чьи документы были утеряны, о назначении ему пенсии по достижению пенсионного возраста.

На основании представленных документов было принято решение назначить ему пожизненно социальную выплату в виде страховой пенсии, которую лжепенсионерка получала до марта 2016 года.

Признав подсудимую виновной находкинский городской суд вынесен приговор в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.2 УК РФ, хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере. Суд приговорил ее за содеянное к полутора лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Фигурантка частично в добровольном порядке возместила в причиненный ущерб в размере 250 тыс. рублей. Оставшуюся сумму суд постановил взыскать с осужденной по гражданскому иску.

Иван КРЫШАН

Газета "Золотой Рог", Владивосток