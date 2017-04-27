В Приморье лесорубу вынесли приговор

Сумма ущерба от его действий составила 500 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

В Спасске-Дальнем окончено судебное слушание по делу о незаконной вырубке леса. Как установили в судебном заседании, преступление совершено в лесном массиве Спасского сельского участкового лесничества. Фигурант, используя бензопилу, спилил деревья породы дуб, осина, береза.

Приговором Спасского районного суда местный житель осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, незаконная рубка лесных насаждений.

Свою вину подсудимый в ходе судебного заседания признал полностью. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

С учетом личности подсудимого, отсутствия у него судимостей, наличия смягчающих обстоятельств и рассмотрения дела в особом порядке, суд назначил ему за содеянное 2 года лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. Орудие преступления конфисковано в доход государства.

Кроме этого, суд удовлетворил требования прокурора о взыскании с осужденного причиненного им экологического ущерба. При этом на арестованное в рамках расследования дела имущество фигуранта (автомашина ГАЗ-53 и трактор МТЗ-50) обращено взыскание в счет исполнения приговора в части гражданского иска.

Иван КРЫШАН

Газета "Золотой Рог", Владивосток