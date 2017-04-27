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В Приморье лесорубу вынесли приговор
Сумма ущерба от его действий составила 500 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
В Спасске-Дальнем окончено судебное слушание по делу о незаконной вырубке леса. Как установили в судебном заседании, преступление совершено в лесном массиве Спасского сельского участкового лесничества. Фигурант, используя бензопилу, спилил деревья породы дуб, осина, береза.
Приговором Спасского районного суда местный житель осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, незаконная рубка лесных насаждений.
Свою вину подсудимый в ходе судебного заседания признал полностью. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.
С учетом личности подсудимого, отсутствия у него судимостей, наличия смягчающих обстоятельств и рассмотрения дела в особом порядке, суд назначил ему за содеянное 2 года лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. Орудие преступления конфисковано в доход государства.
Кроме этого, суд удовлетворил требования прокурора о взыскании с осужденного причиненного им экологического ущерба. При этом на арестованное в рамках расследования дела имущество фигуранта (автомашина ГАЗ-53 и трактор МТЗ-50) обращено взыскание в счет исполнения приговора в части гражданского иска.
Иван КРЫШАН
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