Обвиняемую в мошенничестве жительницу Приморья задержали на Украине

Сотрудникам Национального центрального Бюро Интерпола МВД России удалось добиться экстрадиции 47-летней уроженки Уссурийска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).



Фигурантка разыскивалась за мошенничество в особо крупном размере, совершенное во Владивостоке в период с марта 2011 по январь 2012 года. По версии следствия, обвиняемая, являясь директором компании по осуществлению ремонтно-строительных работ, заключила договор с медицинским учреждением. Обязательства по осуществлению работ были выполнены не в полном объеме. В результате мошеннических действий присвоены свыше 3,6 млн рублей, которыми злоумышленница распорядились по своему усмотрению.

По данному факту СУ СК России по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело.

В связи с тем, что обвиняемая после совершения преступления скрылась, она была объявлена в розыск по каналам Интерпола. В результате оперативных мероприятий фигурантка уголовного дела была задержана правоохранительными органами Украины в международном аэропорту Одессы, откуда планировала вылететь в Израиль.

Обвиняемая при содействии ФСИН России доставлена в СИЗО Владивостока, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Газета "Золотой Рог", Владивосток