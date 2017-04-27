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Обвиняемую в мошенничестве жительницу Приморья задержали на Украине

27 Апреля 2017, 10:47 | Приморье

Сотрудникам  Национального центрального Бюро Интерпола МВД России удалось добиться экстрадиции 47-летней уроженки Уссурийска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное организованной  группой либо в особо крупном размере).


Фигурантка разыскивалась за мошенничество в особо крупном размере, совершенное во Владивостоке в период с марта 2011 по январь 2012 года. По версии  следствия, обвиняемая, являясь директором компании по осуществлению ремонтно-строительных работ, заключила договор с медицинским учреждением. Обязательства по осуществлению работ были выполнены не в полном объеме. В результате мошеннических действий присвоены свыше 3,6 млн рублей, которыми  злоумышленница распорядились по своему усмотрению.
По данному факту СУ СК России по Приморскому краю было возбуждено  уголовное дело.

В связи с тем, что обвиняемая после совершения преступления скрылась, она была объявлена в розыск по каналам Интерпола. В результате оперативных мероприятий фигурантка уголовного дела была задержана правоохранительными органами Украины в международном аэропорту Одессы, откуда планировала вылететь в Израиль.

Обвиняемая при содействии ФСИН России доставлена в  СИЗО Владивостока, сообщает пресс-служба УМВД  России по Приморскому краю.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

 

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Теги: мошенничество  Украина  приморье  интерпол  владивосток 



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