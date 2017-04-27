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В Приморье определили лучших работников среди операторов почтовой связи

27 Апреля 2017, 09:58 | Приморье
Первое место заняла Виктория Лопатенко, оператор почтовой связи из Находки, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
 
В Приморье определили лучшего оператора почтовой связи. Финал краевого конкурса прошел в клубе почтовой связи во Владивостоке. Участники конкурса выполнили несколько заданий. В начале финалисты представили домашнее задание с индивидуальными программами адаптации новых почтовых работников, решили тест и продемонстрировали свои профессиональные навыки.
 
Победительнице предстоит представлять Приморский край на макрорегиональном этапе Всероссийского конкурса в Благовещенске. Второе место у Елены Трушиной, оператора почтовой связи из Ярославского. Людмила Созина, оператор почтовой связи из Кавалерово, вышла на третье место. Участниками конкурса стали операторы почтовых отделений из Арсеньева, Славянки, Владивостока, Дальнереченска, Кавалерово, Находки, Ярославского, Спасска-Дальнего и Новошахтинска. Все они получили ценные подарки и призы.
 
По словам регионального управляющего Приморского филиала Почты России Сергея КАЛИТИНА, конкурс профессионального мастерства «Лучший оператор связи 2017 года» проводится с целью определения и поощрения лучших операторов отделений почтовой связи, повышения профессионального мастерства и компетентности, роста интереса молодежи к профессии, а также мотивации работников к достижению наивысших производственных результатов.
 
«Конкурс является наилучшей площадкой для обмена опытом  и важным элементом системы мотивации персонала. Конкурсанты смогут привезти домой лучшие практики и выполнять свою работу безупречно. Мы надеемся, что в результате, в каждом приморском городе появится идеальный работник, на которого будут равняться его коллеги», - сказал Сергей Калитин.
 
Добавим, что инфраструктура Почты России в Приморском крае насчитывает более 800 операционных окон, и руководство филиала уделяет пристальное внимание качеству оказания услуг и изменению формата обслуживания в почтовых отделениях.
 
Иван КРЫШАН
Фото автора.
 

 

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Теги: Почта России  калитин сергей  владивосток 



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