www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.31 р. 100 JPY: 50.62 р.
EUR: 61.51 р. 10 CNY: 81.72 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Дороги края
Распечатать

Летом начнут ремонт трассы Владивосток-Находка

27 Апреля 2017, 09:40 | Приморье

К ремонту «проблемных» участков автомобильной дороги из Владивостока до Находки подрядчик приступит в начале июня. Об этом стало известно в ходе приема граждан, который провел Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский накануне, 26 апреля.  

С вопросом о ремонте дорожного полотна трассы Владивосток-Находка к главе региона обратился житель Артемовского городского округа Вячеслав Шичкин. Прежде всего, выразил слова благодарности за открытие альтернативной дороги в объезд города, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Благодаря запуску данного участка значительно снизилось количество транспорта по Артему», – отметил он.

Справочно: участок в обход Артема является частью автомобильной дороги Владивосток – Находка – Порт Восточный, входящей в состав международного транспортного коридора «Приморье-1». Цементобетонная дорога предусматривает движение по ней со скоростью до 110 километров в час. Допускаемые нагрузки – 11,5 тонн на ось. Срок эксплуатации трассы до капитального ремонта составит 25 лет. 

Вместе с тем заявитель отметил, что по работе раз-два в неделю ездит в Находку, дорога в сторону города находится в неудовлетворительном состоянии – «плывет».

Глава региона отметил, что пучины на трассе возникают из-за того, что проектировалась и строилась она из расчета небольшой осевой нагрузки.

«Помните, ЗИЛ-130 тогда ходил. Сейчас нагрузки совсем другие. Более того, транспорт идет перегруженный. Остановить его движение мы не можем, ведь тогда и стройки прекратятся. Поэтому ищем временные решения. А постоянные – этот вот как раз новая дорога Владивосток-Находка-Порт Восточный», – заявил Владимир Миклушевский.

Как доложил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Александр Швора, в настоящее время уже ведется подготовка торгов, планируется, что подрядчик выйдет на участок в начале июня.

«Будет произведен полноценный ремонт 32 километров дороги. Кроме того, Примавтодор уже начал работы в рамках текущего содержания дороги», – обозначил он.

По его словам, планируется также выполнить ремонт центральной улицы Артема с 0 по 15 километры и передать дорогу муниципалитету.

 

Фото: Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: автомобиль  Находка  ремонт  Владимир Миклушевский  владивосток  дорога 






Новости раздела








Комментарии

  • кремлебот11:48, 27.04.2017#

    Временные решения - ничего не делать, только обещать. Лучше бы рассказал про свою куртку, деньги на нее не с разбитых ли дорог?

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru