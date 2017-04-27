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Летом начнут ремонт трассы Владивосток-Находка
К ремонту «проблемных» участков автомобильной дороги из Владивостока до Находки подрядчик приступит в начале июня. Об этом стало известно в ходе приема граждан, который провел Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский накануне, 26 апреля.
С вопросом о ремонте дорожного полотна трассы Владивосток-Находка к главе региона обратился житель Артемовского городского округа Вячеслав Шичкин. Прежде всего, выразил слова благодарности за открытие альтернативной дороги в объезд города, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Благодаря запуску данного участка значительно снизилось количество транспорта по Артему», – отметил он.
Справочно: участок в обход Артема является частью автомобильной дороги Владивосток – Находка – Порт Восточный, входящей в состав международного транспортного коридора «Приморье-1». Цементобетонная дорога предусматривает движение по ней со скоростью до 110 километров в час. Допускаемые нагрузки – 11,5 тонн на ось. Срок эксплуатации трассы до капитального ремонта составит 25 лет.
Вместе с тем заявитель отметил, что по работе раз-два в неделю ездит в Находку, дорога в сторону города находится в неудовлетворительном состоянии – «плывет».
Глава региона отметил, что пучины на трассе возникают из-за того, что проектировалась и строилась она из расчета небольшой осевой нагрузки.
«Помните, ЗИЛ-130 тогда ходил. Сейчас нагрузки совсем другие. Более того, транспорт идет перегруженный. Остановить его движение мы не можем, ведь тогда и стройки прекратятся. Поэтому ищем временные решения. А постоянные – этот вот как раз новая дорога Владивосток-Находка-Порт Восточный», – заявил Владимир Миклушевский.
Как доложил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Александр Швора, в настоящее время уже ведется подготовка торгов, планируется, что подрядчик выйдет на участок в начале июня.
«Будет произведен полноценный ремонт 32 километров дороги. Кроме того, Примавтодор уже начал работы в рамках текущего содержания дороги», – обозначил он.
По его словам, планируется также выполнить ремонт центральной улицы Артема с 0 по 15 километры и передать дорогу муниципалитету.
Фото: Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Временные решения - ничего не делать, только обещать. Лучше бы рассказал про свою куртку, деньги на нее не с разбитых ли дорог?