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В рамках "Зеленого марафона" стартовало голосование за социальные акции
На сайте «Зеленого марафона 2016» стартовало голосование за социальные акции, которые пройдут под эгидой проекта более чем в 40 городах России, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Посетители интернет-ресурса www.sberbank-marathon.ru могут выбрать одну из трех инициатив, которая по итогам голосования будет реализована в их городе. Голосование продлится до 11 мая включительно.
В прошлом году участники «Зеленого марафона» начали традицию благоустройства городской среды. В частности, они установили парковки для велосипедов в ярославском парке «Стрелка», построили спортивный городок в Хабаровске, очистили и благоустроили городской пляж во Владивостоке, сделали игровую площадку для детей-инвалидов в Красноярске.
Ежегодный национальный проект «Зеленый марафон», организатором которого является Сбербанк, пройдет 4 июня 2016 года. В каждом из городов, охваченных проектом, будут реализованы инициативы, направленные на улучшение городской среды. Финалом «Зеленого марафона» станет традиционный забег на дистанцию 4,2 км, в котором могут принимать участие люди всех возрастов независимо от уровня физической подготовки.
В этом году «Зеленый марафон» будет проходить в пятый раз. За предыдущие годы участниками «Зеленого марафона» стали более 400 тыс. человек. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты и дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему», присуждаемой Оргкомитетом «Сочи 2014» за вклад в устойчивое развитие страны.
Регистрация участников продлится по 29 мая включительно на сайте мероприятия. Спортивный праздник примут 5 городов Дальнего Востока – Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, Биробиджан и Комсомольск-на-Амуре.
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