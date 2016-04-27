"Секрет жизненного тонуса - в оказании помощи другим"

Общественный деятель, «Мисс Мира - 2013» среди девушек на инвалидных колясках Ксения Безуглова провела мотивационную лекцию в Уссурийске

Прошедший в ДОРА мастер-класс «Никогда не сдавайся» собрал полный зал уссурийцев. За два часа общения были и смех, и слезы, и бурные аплодисменты, и неожиданные встречи. Ксения БЕЗУГЛОВА поведала жителям Уссурийска, как важно верить в хорошее, уметь помогать другим и не сидеть сложа руки. Организатором мероприятия выступил Валерий Кан, депутат Законодательного собрания Приморского края, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Послушать выступление общественного деятеля, обладательницы титула «Мисс Мира - 2013» среди девушек на инвалидных колясках Ксении Безугловой пришли пенсионеры и молодежь, бизнесмены и политики, а также те, для кого гостья успела стать примером, - люди с ограниченными возможностями здоровья. Для кого-то встреча с московской красавицей стала первой, а кто-то успел познакомиться с ней через социальные сети и наблюдал за ее жизнью на протяжении некоторого времени.





За несколько часов общения с залом «Мисс Мира» успела рассказать о своем детстве, проведенном в Приморье, о страшной аварии, разделившей ее жизнь на «до» и «после», и о мечте, которая заставила верить в чудеса. Формат встречи напоминал дружескую беседу, и участники мастер-класса с удовольствием задавали свои вопросы спикеру. Пообщаться с Ксенией удалось сразу нескольким местным жителям, имеющим ограниченные возможности здоровья. В частности, их интересовали темы, связанные с социальной активностью инвалидов, преодолением депрессивных состояний и реализацией совместных проектов.

- Самое страшное, на мой взгляд, - это равнодушие. Очень важно быть неравнодушным и продвигать это в массы. На самом деле, я проверяла на себе, людям нравится, когда они оказываются чем-то полезными. Проблема в том, что мы просто не привыкли об этом просить. Я долго училась, но теперь получаю от этого удовольствие, поскольку вижу, как обыкновенному прохожему становится приятно, когда он мне помогает. Вообще, это мой секрет позитива для всех: если чувствуете, что на душе плохо, нужно идти и кому-то помогать, тогда это добро будет поддерживать твой дух в тонусе, - рассказала Ксения Безуглова.

Не обошлось на встрече и без приятных сюрпризов. Для Ксении, например, оказалось неожиданностью встретить старых знакомых среди слушателей лекции, и гостья не могла сдержать слез радости. К тому же в конце вечера почетный гость мастер-класса Джамбулат Абдулхалимович ТЕКИЕВ, заместитель председателя Законодательного собрания Приморского края, вручил девушке грамоту и настольную медаль от общественного благотворительного фонда «Мамы». Также поблагодарить Ксению за познавательную лекцию приехал глава Уссурийского городского округа Николай РУДЬ. А главный организатор мероприятия, депутат краевого парламента Валерий Кан, в свою очередь, вручил Ксении почетную грамоту от Законодательного собрания Приморья.

- Много факторов повлияло на то, что в обществе сформировалось устойчивое упадническое настроение. Это, как мне кажется, неправильно. Для того, чтобы жители Уссурийска поняли, что не все так плохо, мы и устроили этот мастер-класс. Народ должен знать, что рядом с нами живут те, кому в тысячу раз сложнее дается каждый прожитый день. Однако пример Ксении Безугловой доказывает, что счастливым можно оставаться и будучи лишенным каких-то благ или имея проблемы со здоровьем. Сейчас как никогда важно донести до общественности мысль о том, что нельзя опускать руки, нужно работать, искать себя, и тогда все в жизни сложится наилучшим образом, - отметил депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий Кан.

После завершения лекции участники встречи еще долго не хотели отпускать Ксению. Толпа слушателей ожидала своей очереди, чтобы получить автограф, сделать совместное фото или попросить совета.

- Очень интересная встреча. А самое главное – она полезна и для инвалидов, и для здоровых людей. Лекция получилась поучительной. Мне все понравилось, было интересно послушать, и я сделала для себя личные выводы, - отметила одна из слушательниц.

В конце мастер-класса Ксения Безуглова обмолвилась, что в следующий раз планирует приехать на Дальний Восток летом. К тому времени она наметит планы по сотрудничеству с местными организациями, и возможно, повторно проведет встречу с жителями Приморья.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.