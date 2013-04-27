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Жители Приморского края задолжали за услуги ЖКХ 6 млрд рублей

27 Апреля 2013, 17:52 | Приморье

В Приморском крае расходы предприятий на оказание услуг ЖКХ составили 60 млрд рублей при доходах 52 млрд рублей, за  аналогичный период прошлого года –  57 и 48 млрд, соответственно.

На финансирование деятельности предприятий ЖКХ из бюджетов всех уровней было выделено 4357 млн рублей (за 2011 года – 1826 млн рублей), из них на компенсацию разницы между экономически обоснованными и действующими тарифами для населения – 594 млн рублей (516 млн рублей).

Дебиторская задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства составила 10 млрд рублей, из них 6 млрд рублей –  за счет неплатежей населения.

Кредиторская задолженность составила 9 млрд рублей, из них 4 млрд –  за  поставку топливно-энергетических ресурсов, сообщает Приморскстат с отчете о ходе реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве Приморского края в  2012 году.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

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Автор: По сообщениям Приморскстата
Теги: долги  Приморскстат  доходы  жкх 



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Комментарии

  • Псевдоним19:43, 27.04.2013#

    А счетчик хто?А на самом деле как?

  • Псевдоним20:01, 27.04.2013#

    Да ладно плакаться, почему нет инфы сколько стырили?

  • Псевдоним20:30, 27.04.2013#

    АГА!!!!! Как же! Ни хрена не делают, только деньги собирают!!!!!

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