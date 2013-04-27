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Жители Приморского края задолжали за услуги ЖКХ 6 млрд рублей
В Приморском крае расходы предприятий на оказание услуг ЖКХ составили 60 млрд рублей при доходах 52 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года – 57 и 48 млрд, соответственно.
На финансирование деятельности предприятий ЖКХ из бюджетов всех уровней было выделено 4357 млн рублей (за 2011 года – 1826 млн рублей), из них на компенсацию разницы между экономически обоснованными и действующими тарифами для населения – 594 млн рублей (516 млн рублей).
Дебиторская задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства составила 10 млрд рублей, из них 6 млрд рублей – за счет неплатежей населения.
Кредиторская задолженность составила 9 млрд рублей, из них 4 млрд – за поставку топливно-энергетических ресурсов, сообщает Приморскстат с отчете о ходе реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве Приморского края в 2012 году.
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