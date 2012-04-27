Арсеньевские "Свидетели Иеговы" тоже любят чистоту

ПРИМОРЬЕ, 27 апреля, ZRPRESS. 20 апреля в Арсеньеве прошел общегородской субботник. Глава Арсеньевского городского округа Александр ДРОНИН накануне призвал всех жителей Арсеньева принять участие в весенней уборке города. На призыв главы откликнулись трудовые коллективы организаций и предприятий всех форм собственности, школьники, студенты. 21 апреля субботник проводили представители управляющих компаний и ТСЖ вместе с жителями города.

Как сообщили в отделе содержания городских территорий администрации Арсеньевского городского округа, в общегородском субботнике приняли участие около 4 690 арсеньевцев. Активное участвовали в уборке города работники градообразующих предприятий – ОАО ААК «Прогресс» и ОАО «Аскольд», которые приводили в порядок площадь Славы и ул. Жуковского. Дружно вышли на субботник члены местного отделения партии «Единая Россия». Ежегодно принимают активное участие в уборке территории города представители религиозной организации «Свидетели Иеговы». Как всегда отличились школьники – навели порядок не только возле своих учебных заведений, но и на прилегающей территории. Коллектив администрации города принимал участие в уборке территории возле памятника Арсеньеву и Дерсу Узала. И такие примеры можно продолжать.

Жители города не только убирали скопившийся за зиму мусор, но и белили деревья, высаживали саженцы. Всего в ходе субботника собрано 630,7 кубометров мусора, ликвидировано 18 несанкционированных свалок. Студенты филиала ДВФУ вместе с членами молодежного совета при Думе города, ребятами из бридж-клуба (школа № 1) и юннатами в день субботника решили навести порядок в районе озера Ручейного возле Михайло-Архангельского храма. Радует, что инициативу ребят поддержали местные жители. Дети собирали мусор в мешки, а затем высадили 80 саженцев ясеня, клена, сосны. Здесь же появилась небольшая аллея из форзиции – красиво цветущего кустарника. Юннатам и студентам помог житель города Антон КОЗЛОВ, который на своей машине привез саженцы, инвентарь, вывез на полигон собранный мусор. Так усилиями юных жителей города в Арсеньеве появился еще один живописный уголок. Субботник – лишь один из этапов весенней уборки города. В рамках двухмесячника запланированы также посадки деревьев, цветов, установка лавочек, урн, благоустройство парков и дворов.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».