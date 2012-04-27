В Арсеньеве прошел День призывника

ПРИМОРЬЕ, 27 апреля, ZRPRESS. Старшеклассники, учащиеся лицея № 32, колледжа ДВФУ и призывники собрались в минувшую субботу на площади возле Дворца культуры «Прогресс»: в Арсеньеве прошел традиционный День призывника.

Этой весной, по данным отдела военного комиссариата Приморского края по г. Арсеньеву, Анучинскому и Яковлевскому районам, из Арсеньева отправятся служить 125 молодых ребят. Будущих воинов, а также тех ребят, которые уйдут в армию через год-два, приветствовали представители Думы городского округа, военкомата. С напутственными словами к ребятам от имени ветеранов города обратился председатель Совета ветеранов войны и труда В. КЛОКОВ.

Для ребят прозвучали песни в исполнении артистов ДК «Прогресс». Подарки призывникам – блокноты, ручки – подарили учащиеся школы № 1. А затем старшеклассники школ города отправились на автобусах в войсковые части. Там школьники познакомятся с бытом воинов, увидят боевую технику. Организаторы мероприятия, которое уже стало в Арсеньеве традиционным, - отдел по молодежной политике, управления образования и культуры администрации города.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».