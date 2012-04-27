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ВНИМАНИЕ: В Приморье отключат Интернет
27 Апреля 2012, 13:54 | Приморье
ПРИМОРЬЕ, 27 апреля, ZRPRESS. "Ростелеком" информирует приморцев о проведении ремонтно-настроечных работ на сети оператора ОАО «Ростелеком» в Приморский филиале.
Дата и время (МСК): 28.04.2012г. с 02:30 до 05:55.
В связи с этим ожидается пропадание услуг Интернет/IP VPN в указанный интервал времени.
Компания приносит свои извинения за доставленные неудобства.
«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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