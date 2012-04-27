ВНИМАНИЕ: В Приморье отключат Интернет

ПРИМОРЬЕ, 27 апреля, ZRPRESS. "Ростелеком" информирует приморцев о проведении ремонтно-настроечных работ на сети оператора ОАО «Ростелеком» в Приморский филиале.

Дата и время (МСК): 28.04.2012г. с 02:30 до 05:55.

В связи с этим ожидается пропадание услуг Интернет/IP VPN в указанный интервал времени.

Компания приносит свои извинения за доставленные неудобства.

«Золотой Рог».