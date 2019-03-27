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Более 220 тысяч приморцев пользуются электронной подписью на почте

27 Марта 2019, 17:31 | Приморье

Тысячи жителей Приморья ежедневно оформляют цифровые подписи для получения посылок, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Приморье лидирует среди дальневосточных регионов по количеству зарегистрированных владельцев простой электронной подписи Почты России. По данным предприятия, в тройке лидеров находятся также Хабаровский край и Республика Саха (Якутия). Ранее жители этих регионов одними из первых стали активно пользоваться Единым порталом «Госуслуг», а при появлении простой электронной подписи – получили ее на госуслугах или обратились для оформления на Почту России.

Каждую неделю в отделениях Почты России без паспорта и заполнения извещений приморцы получают 48 тысяч посылок, зарубежных мелких пакетов, заказных писем. При этом с начала года количество вручаемой почты по бумажной технологии не превышало 3,2% от общего объема выдаваемых регистрируемых почтовых отправлений.

Упрощенный порядок обслуживания стал возможным благодаря изменениям в правилах оказания услуг почтовой связи, утвержденными приказом Минкомсвязи РФ в 2018 году.

Чаще всего жители Приморья получают почтовые отправления с товарными вложениями – 400 тысяч штук доставлено адресатам в первые два месяца этого года. Еще одна востребованная услуга, уверенно набирающая темпы роста, – упрощенный прием почтовых отправлений, когда отправитель заранее заполняет адресный бланк со штрих-кодом на сайте Почты России. Такой возможностью отправители воспользовались 128 тысяч раз.

«Мы развиваем цифровые почтовые технологии еще и потому, что люди получают гораздо больше сервиса через мобильный телефон. Электронное обслуживание значительно расширило границы возможностей наших фронт-офисов, а клиенты самостоятельно выбирают удобный вариант общения с компанией», – отметил директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.

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Теги: электронная подпись  Почта России 



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