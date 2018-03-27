Бизнес-гороскоп: Рыбам звезды советуют не уподобляться пираньям

Гороскоп на неделю с 27 марта по 1 апреля

ОВЕН. Стабильность в начале недели может смениться на определенные финансовые проблемы, если вы поддадитесь жажде обновить свой гардероб или прикупить новый телефон, а то и телевизор. Важно вовремя остановиться и не залезть в кредиты.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе возможно успешное решение жилищного вопроса. Вероятны удачные покупки и крупные приобретения, но только не в пятницу. Новые денежные поступления порадуют вас в четверг, но берегите свой кошелек от посторонних глаз и рук.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вам можно забыть про режим экономии. На вас будут буквально сыпаться интересные и прибыльные деловые предложения. И все ваши проекты будут приносить видимый результат и ощутимый доход, и работать на вашу репутацию. Так что деньги у вас точно будут.

РАК. На понедельник лучше не планировать серьезных деловых встреч и переговоров. Во второй половине недели вероятны крупные денежные поступления. В пятницу вам предложат новую должность или похвалят ваши успехи на уже имеющемся месте работы или учебы.

ЛЕВ. Распланируйте свой бюджет на неделю и не поддавайтесь сиюминутным эмоциям потратить больше. Ваши возможности не совсем соответствуют вашим желаниям, поэтому постарайтесь не бросать деньги на ветер и не попадать в сомнительные финансовые проекты, особенно во второй половине недели.

ДЕВА. В среду и субботу не стоит попадать в авантюрные ситуации. Не спешите также брать кредит, ежемесячный платеж по которому грозит оставить вас без половины зарплаты. Вторник - самый благоприятный день в финансовом плане.

ВЕСЫ. Во вторник вас могут порадовать денежные поступления. Но не спешите их тратить, других зачислений на вашу зарплатную карту еще долго не предвидится. А на подработку нужны время и силы. В выходные может быть опасен собственный авантюризм и иллюзии.

СКОРПИОН. В понедельник или среду можно надеяться на премию. Вы блестяще справитесь с задачей, поставленной руководством, если объективно оцените свои силы. Сейчас самое время занятья рефинансированием ипотеки, ведь ключевая ставка как раз изменилась.

СТРЕЛЕЦ. Заключение долгосрочных контрактов обещает существенную выгоду. Подработка принесет дополнительную прибыль и не будет слишком утомительной. Удачная пора для принятия важных маркетинговых решений - они принесут ощутимые плоды. В пятницу лучше не планировать серьезных мероприятий.

КОЗЕРОГ. На этой неделе ваши затраты могут превысить ваш заработок, но они будут для вас просто необходимы. Разбирайтесь со своими финансовыми проблемами в первой половине недели, остальные дни лучше посвятить другим обязанностям. На четверг не стоит планировать серьезных деловых встреч. Вы будете не слишком убедительны на переговорах.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя - благоприятный момент для стабилизации вашего финансового положения. В бизнесе вероятны заметные подвижки к лучшему. Только вам нужно правильно оформить все бумаги и не забывать про налоги. Постарайтесь с осторожностью подходить к вопросам, связанным с недвижимостью, а лучше и вовсе отложить их на будущее.

РЫБЫ. В понедельник и вторник острое и практически непреодолимое желание приобрести что-то новое следует погасить. Или хотя бы затормозить размышлениями о том, что именно вы хотите купить. Иначе вы можете оказаться счастливым обладателем никому не нужной вещи.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.