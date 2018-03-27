www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57 р. 100 JPY: 54.24 р.
EUR: 70.57 р. 10 CNY: 90.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Бизнес-гороскоп: Рыбам звезды советуют не уподобляться пираньям

27 Марта 2018, 19:00 | Приморье

Гороскоп на неделю с 27 марта по 1 апреля

ОВЕН. Стабильность в начале недели может смениться на определенные финансовые проблемы, если вы поддадитесь жажде обновить свой гардероб или прикупить новый телефон, а то и телевизор. Важно вовремя остановиться и не залезть в кредиты.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе возможно успешное решение жилищного вопроса. Вероятны удачные покупки и крупные приобретения, но только не в пятницу. Новые денежные поступления порадуют вас в четверг, но берегите свой кошелек от посторонних глаз и рук.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вам можно забыть про режим экономии. На вас будут буквально сыпаться интересные и прибыльные деловые предложения. И все ваши проекты будут приносить видимый результат и ощутимый доход, и работать на вашу репутацию. Так что деньги у вас точно будут.

РАК. На понедельник лучше не планировать серьезных деловых встреч и переговоров. Во второй половине недели вероятны крупные денежные поступления. В пятницу вам предложат новую должность или похвалят ваши успехи на уже имеющемся месте работы или учебы.

ЛЕВ. Распланируйте свой бюджет на неделю и не поддавайтесь сиюминутным эмоциям потратить больше. Ваши возможности не совсем соответствуют вашим желаниям, поэтому постарайтесь не бросать деньги на ветер и не попадать в сомнительные финансовые проекты, особенно во второй половине недели.

ДЕВА. В среду и субботу не стоит попадать в авантюрные ситуации. Не спешите также брать кредит, ежемесячный платеж по которому грозит оставить вас без половины зарплаты. Вторник - самый благоприятный день в финансовом плане.

ВЕСЫ. Во вторник вас могут порадовать денежные поступления. Но не спешите их тратить, других зачислений на вашу зарплатную карту еще долго не предвидится. А на подработку нужны время и силы. В выходные может быть опасен собственный авантюризм и иллюзии.

СКОРПИОН. В понедельник или среду можно надеяться на премию. Вы блестяще справитесь с задачей, поставленной руководством, если объективно оцените свои силы. Сейчас самое время занятья рефинансированием ипотеки, ведь ключевая ставка как раз изменилась.

СТРЕЛЕЦ. Заключение долгосрочных контрактов обещает существенную выгоду. Подработка принесет дополнительную прибыль и не будет слишком утомительной. Удачная пора для принятия важных маркетинговых решений - они принесут ощутимые плоды. В пятницу лучше не планировать серьезных мероприятий.

КОЗЕРОГ. На этой неделе ваши затраты могут превысить ваш заработок, но они будут для вас просто необходимы. Разбирайтесь со своими финансовыми проблемами в первой половине недели, остальные дни лучше посвятить другим обязанностям. На четверг не стоит планировать серьезных деловых встреч. Вы будете не слишком убедительны на переговорах.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя - благоприятный момент для стабилизации вашего финансового положения. В бизнесе вероятны заметные подвижки к лучшему. Только вам нужно правильно оформить все бумаги и не забывать про налоги. Постарайтесь с осторожностью подходить к вопросам, связанным с недвижимостью, а лучше и вовсе отложить их на будущее.

РЫБЫ. В понедельник и вторник острое и практически непреодолимое желание приобрести что-то новое следует погасить. Или хотя бы затормозить размышлениями о том, что именно вы хотите купить. Иначе вы можете оказаться счастливым обладателем никому не нужной вещи.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: гороскоп 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru