www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57 р. 100 JPY: 54.24 р.
EUR: 70.57 р. 10 CNY: 90.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
ЖКХ
Распечатать

Владивосток приводит себя в порядок после затяжной зимы

27 Марта 2018, 17:44 | Приморье

2 апреля во Владивостоке стартует традиционный двухмесячник чистоты, но работы по санитарной очистке городских улиц и сезонный уход за зелеными насаждениями начались еще неделю назад.

Глава города Виталий ВЕРКЕЕНКО поручил привести улицы приморской столицы в порядок. Дорожные службы муниципального учреждения «Содержание городских территорий» помимо снега вывозят с дорог и тротуаров тонны мусора, песка и пыли. Механизированная уборка улично-дорожной сети ведется круглосуточно, но основные работы начинаются вечером, после снижения интенсивности дорожного движения на автомагистралях.

Начался весенний сезон и у городских озеленителей. Используя спецтехнику, они проводят омолаживающую обрезку деревьев, придавая им эстетичный вид, ликвидируют старые и сухие. Работы ведутся на улице Лазо, Океанском проспекте, в Адмиральском сквере, сквере Энергетиков в районе Эгершельда. В ближайших планах - прочистка поросли на городских откосах.

Со 2 апреля, когда во Владивостоке официально стартует санитарный двухмесячник, дорожные и коммунальные службы, ТСЖ и управляющие компании, транспортные предприятия и организации всех форм собственности приступят к наведению порядка на подведомственных территориях. С наступлением тепла на улицы города выйдут пылесосы, поливомоечные машины, машины со специальным навесным оборудованием – для мойки дорог и дорожных ограждений.

А 21 апреля в приморской столице пройдет общегородской субботник, присоединиться к которому приглашают всех горожан.

Светлана СМИРНОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: жкх  благоустройство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru