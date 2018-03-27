Владивосток приводит себя в порядок после затяжной зимы

2 апреля во Владивостоке стартует традиционный двухмесячник чистоты, но работы по санитарной очистке городских улиц и сезонный уход за зелеными насаждениями начались еще неделю назад.

Глава города Виталий ВЕРКЕЕНКО поручил привести улицы приморской столицы в порядок. Дорожные службы муниципального учреждения «Содержание городских территорий» помимо снега вывозят с дорог и тротуаров тонны мусора, песка и пыли. Механизированная уборка улично-дорожной сети ведется круглосуточно, но основные работы начинаются вечером, после снижения интенсивности дорожного движения на автомагистралях.

Начался весенний сезон и у городских озеленителей. Используя спецтехнику, они проводят омолаживающую обрезку деревьев, придавая им эстетичный вид, ликвидируют старые и сухие. Работы ведутся на улице Лазо, Океанском проспекте, в Адмиральском сквере, сквере Энергетиков в районе Эгершельда. В ближайших планах - прочистка поросли на городских откосах.

Со 2 апреля, когда во Владивостоке официально стартует санитарный двухмесячник, дорожные и коммунальные службы, ТСЖ и управляющие компании, транспортные предприятия и организации всех форм собственности приступят к наведению порядка на подведомственных территориях. С наступлением тепла на улицы города выйдут пылесосы, поливомоечные машины, машины со специальным навесным оборудованием – для мойки дорог и дорожных ограждений.

А 21 апреля в приморской столице пройдет общегородской субботник, присоединиться к которому приглашают всех горожан.

Светлана СМИРНОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.